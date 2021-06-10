F1, bu yıl 23 yarışlık takvimi korumak istiyor

Formula 1, COVID-19 pandemisine rağmen bu yıl 23 yarışlık bir takvim ortaya koymuş ve her seferinde bu takvime uyacaklarını söylemişlerdi.

Şimdiye kadar bazı yarışlar takvimden düştü ancak yerlerini her seferinde başka bir yarış aldı.

Son olarak takvimden Singapur Grand Prix'si çıktı ve yerini bir başka ülkenin alması bekleniyor. Seçenekler arasında Çin, Türkiye veya Amerika'da ikinci bir yarış düzenlemek var.

Stefano Domenicali, BBC ile olan röportajında 23 yarışlık takvimi korumak istediklerine dikkat çekti ve bunu gerçekleştirmek için son ana kadar çok çalışacaklarını da ekledi.

Domenicali, "23 yarışı korumak istiyorum çünkü bunun sözünü verdik. Bu, konuşulan sayıya bağlı kalma meselesi."

"COVID-19 ile yaşadığımız durumun, yarışların gerçekleşmesini engelleyecek kısıtlamalar yaratmaması koşuluyla 23 yarışın tamamını gerçekleştirdiğimizden emin olmak istiyorum."

"Şu anda durum karmaşık ama son ana kadar pes etmeyeceğimizden emin olabilirsiniz." dedi.

Singapur'un yanı sıra yıl sonunda yapılacak Japonya, Meksika, Brezilya ve Avustralya Grand Prix'siyle ilgili de ciddi soru işaretleri var.

Domenicali, "Bu süreç bizim için kolay değil ancak durumun nasıl geliştiğine bağlı olarak uygulayabileceğimiz eylemler var."

"Bugün, Singapur'un yerine geçecek ülkeyi açıklamaya hazır olduğumuzu söylemek kolay ama ya Japonya yarışı yapılmazsa ne olacak? Ayrıca, Japonya'nın yarışla ilgili planlarını ancak Olimpiyatlar'dan sonra öğreneceğiz."

"Avustralya ile ilgili ise bu ayın sonunda biraz daha fazla bilgiye sahip olacağız. Bu yüzden, farklı kombinasyonlar hazırlıyoruz ve bunun kolay bir süreç olmadığına inanıyoruz. Fakat, karşı karşıya olduğumuz meydan okumadan memnunuz." dedi.

Uzun süredir Liberty Media'nın Formula 1'de 25 yarış yapılmasını istediği biliniyor ve Domenicali, bu konuda nasıl bir yol izlediğini de anlattı.

Domenicali, "Şu anda yarış sayısını 25'e çıkarmak gibi bir hedefimiz yok fakat yarışa ev sahipliği yapmak isteyen farklı ülkelerden çok sayıda teklif geliyor çünkü F1 şu anda çok iyi durumda ve dünyanın dört bir yanındaki coşkuya baktığımda, bu sayıya ulaşmaya gerek olmadığını görüyorum."

"Bu, F1'in stratejik anlamda nerelerde gelişmesi gerektiğini düşündüğümüzle alakalı."

"Peki doğru yarış sayısı kaç? Pandemi bittiğinde Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika'daki yarışlar arasında doğru dengeyi bulmamız gerekecek. Her yerde kaç yarış yapacağımıza karar vermeliyiz." dedi.