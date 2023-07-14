F1, Bridgestone ve Pirelli arasından tercihini "yakında" yapacak
Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Pirelli ile Bridgestone'dan hangisinin seriye lastik tedarik edeceğine yakında karar vereceklerini söyledi.
Pirelli, 2011 yılından bu yana Formula 1'in tek lastik tedarikçisi konumunda fakat bu durum yakında değişebilir.
İtalyan üreticinin yaptığı anlaşma gelecek yılın sonunda bitecek ve FIA yeni bir ihale süreci başlatmış durumda. Bu ihale sürecine Pirelli dışında Bridgestone da katıldı
Japon marka daha önce F1'e lastik tedarik eden üreticilerden birisiydi ve şimdi 2025-27+28 yıllarında sporun lastik tedarikçisi olmak istiyor.
Şimdi iki teklif de FIA tarafından inceleniyor ve yakında bir karar alınması bekleniyor.
Motorsport.com'a konuşan Domenicali, bu kararın ne zaman verileceği sorusuna şu yanıtı verdi: "Çok uzak bir zamanda değil."
"Her zaman olduğu gibi birlikte karar vereceğiz, dolayısıyla nihai karar için uzun süre beklememize gerek yok."
"Size şu anda fazla bir şey söyleyemem. Kararın pek çok unsuru var, teknik unsurlar, ticari unsurlar, ekonomik unsurlar var."
"Bunların toplamına dayanarak Formula 1 için hangisinin en iyi seçim olacağını doğru şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz."
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