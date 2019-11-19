F1, Brezilya’daki gibi yeniden startları tekrarlamak için kural değişikliği düşünüyor

Bu yıl kurallarda yapılan bir değişiklikle beraber sürücüler, güvenlik aracından sonra yarış yeniden başlatıldıktan sonra start/finiş çizgisine kadar geçiş yapamıyor. Geçmişte sürücüler, pit yolu girişinin öncesinde yer alan “birinci güvenlik aracı çizgisinden” itibaren geçiş yapabiliyorlardı.

Yeni kuralla beraber Brezilya’da lider giden sürücü, son viraj çıkışında hızlanmak yerine start/finiş çizgisine gelene kadar grubu yavaşlattı. Bu, yarış içerisindeki iki yeniden startta da güzel mücadeleler görmemizi sağladı. Hatta liderlik bile el değiştirdi.

Brawn, yeniden startların eğlence değerini not ettiklerini ve gelecek yarışlarda bunların yeniden yaşanması için değişiklikler yapılabileceğini söyledi.

Verstappen’in zaferi hakkında konuşan Brawn, “Özellikle ikinci yeniden startta güçlüydü, grubu yavaşlatıp kimsenin kendisini geçmesine izin vermedi.”

“Araçların yakınlığı, sürücülerin pozisyon için savaşması ve en küçük avantajın bile belirleyici olmasıyla beraber heyecanlı ve etkileyici bir yeniden start oldu ve bu çok dikkatli bir şekilde analiz edilecek. Gelecekte bu koşulları yeniden oluşturma ihtimalini incelemek ilginç bir konsept olacak ve şüphesiz önümüzdeki zamanlarda araştırılacak.” ifadelerini kullandı.

Brezilya’daki yeniden startlardan keyif alan tek isim Brawn değildi. Daniel Ricciardo da bundan zevk aldığını söyledi.

Yeni yeniden start prosedürü hakkında konuşan Ricciardo, “İyiydi. Çünkü artık start/finiş çizgisine kadar geçiş yapılamıyor, bu da erken hızlanmamamızı sağlıyor ve en sonda zorluyoruz.”

“İlk yeniden startta Lewis liderken biraz erken hızlandı ve diğerlerinin yakın olduğunu görünce yeniden yavaşladı. Ancak dürüst olmak gerekirse bunu sevdim, yani sorun yok.”

“Araçların blokaj yaşadıklarını ve durumun biraz kaotik olduğunu gördük, ancak bu çok fazla adrenalin sağlıyor.” dedi.