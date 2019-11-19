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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

F1, Brezilya’daki gibi yeniden startları tekrarlamak için kural değişikliği düşünüyor

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F1, Brezilya’daki gibi yeniden startları tekrarlamak için kural değişikliği düşünüyor
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
19 Kas 2019 10:40

Formula 1 sportif patronu Ross Brawn, Brezilya Grand Prix’sindeki gibi yeniden startları daha fazla görmek için kurallarda yapılabilecek değişikliklere bakacaklarını söyledi.

Bu yıl kurallarda yapılan bir değişiklikle beraber sürücüler, güvenlik aracından sonra yarış yeniden başlatıldıktan sonra start/finiş çizgisine kadar geçiş yapamıyor. Geçmişte sürücüler, pit yolu girişinin öncesinde yer alan “birinci güvenlik aracı çizgisinden” itibaren geçiş yapabiliyorlardı.

Yeni kuralla beraber Brezilya’da lider giden sürücü, son viraj çıkışında hızlanmak yerine start/finiş çizgisine gelene kadar grubu yavaşlattı. Bu, yarış içerisindeki iki yeniden startta da güzel mücadeleler görmemizi sağladı. Hatta liderlik bile el değiştirdi.

Brawn, yeniden startların eğlence değerini not ettiklerini ve gelecek yarışlarda bunların yeniden yaşanması için değişiklikler yapılabileceğini söyledi.

Verstappen’in zaferi hakkında konuşan Brawn, “Özellikle ikinci yeniden startta güçlüydü, grubu yavaşlatıp kimsenin kendisini geçmesine izin vermedi.”

“Araçların yakınlığı, sürücülerin pozisyon için savaşması ve en küçük avantajın bile belirleyici olmasıyla beraber heyecanlı ve etkileyici bir yeniden start oldu ve bu çok dikkatli bir şekilde analiz edilecek. Gelecekte bu koşulları yeniden oluşturma ihtimalini incelemek ilginç bir konsept olacak ve şüphesiz önümüzdeki zamanlarda araştırılacak.” ifadelerini kullandı.

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Brezilya’daki yeniden startlardan keyif alan tek isim Brawn değildi. Daniel Ricciardo da bundan zevk aldığını söyledi.

Yeni yeniden start prosedürü hakkında konuşan Ricciardo, “İyiydi. Çünkü artık start/finiş çizgisine kadar geçiş yapılamıyor, bu da erken hızlanmamamızı sağlıyor ve en sonda zorluyoruz.”

“İlk yeniden startta Lewis liderken biraz erken hızlandı ve diğerlerinin yakın olduğunu görünce yeniden yavaşladı. Ancak dürüst olmak gerekirse bunu sevdim, yani sorun yok.”

“Araçların blokaj yaşadıklarını ve durumun biraz kaotik olduğunu gördük, ancak bu çok fazla adrenalin sağlıyor.” dedi.

Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14, leads Lando Norris, McLaren MCL34, Lance Stroll, Racing Point RP19, Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, and Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19

Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14, leads Lando Norris, McLaren MCL34, Lance Stroll, Racing Point RP19, Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, and Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Editör Jonathan Noble

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