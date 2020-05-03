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Formula 1 / Yarış raporu

F1 Brezilya Sanal Yarışı: Heyecan dolu savaşı Albon kazandı!

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F1 Brezilya Sanal Yarışı: Heyecan dolu savaşı Albon kazandı!
Ekleyen:
, Editör
3 May 2020 18:18

Brezilya'da gerçekleştirilen Formula 1 Sanal Yarışı'nda zafer Red Bull pilotu Alex Albon'un oldu.

Formula 1'in resmi sanal serisinin son ayağı bugün Brezilya'da gerçekleşti ve her zaman olduğu gibi sürücüler, kısa bir sıralama seansının ardından yarışa çıktılar.

Sıralama turlarında pole pozisyonunu Mercedes'ten Stoffel Vandoorne'un oldu.

Williams'tan George Russell ikinci, Ferrari'den Enzo Fittipaldi üçüncü ve Renault'dan Christian Lundgaard dördüncü oldu.

Alex Albon ancak beşinci olabilirken, Charles Leclerc altıncı ve Antonio Giovinazzi yedinci sırada yer aldı.

Yarış oldukça karmaşık başladı. Stoffel Vandoorne kötü bir kalkışın ardından Russell, Lundgaard ve Fittipaldi'ye çarptı.

Pek çok pilotun karıştığı bu olayın ardından liderliğe Alex Albon yükseldi.

Leclerc ikinciliğe çıkarken, Russell üçüncülüğe geriledi.

Albon ve Leclerc, o dakikadan itibaren tüm yarış boyunca birbirleriyle savaştılar. Hemen hemen tüm turlarda yer değiştirdiler ve pitlerden sonra da yine birbirleriyle galibiyet savaşı verdiler.

Son turun son virajına kadar heyecan devam ederken, pitlerde yumuşak lastik takan Albon, son turda Leclerc ile verdiği savaşı kazandı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaşan isim oldu.

Bu Albon'un ilk galibiyeti oldu.

Son iki yarışın galibi Leclerc damalı bayrağı ikinci sırada görse de, aldığı üç saniyelik ceza sonrası Russell'ın gerisinde üçüncü oldu.

Böylelikle podyum Albon, Russell ve Leclerc'ten oluştu.

Vandoorne, ilk turdaki olayın ardından geri dönmeyi başardı ve dördüncü sırada finiş gördü.

Takım arkadaşı Esteban Gutierrez ise beşinci oldu.

Lundgaard altıncı olurken, Fittipaldi yedinci, Louis Deletraz sekizinci, Lando Norris dokuzuncu ve Antonio Giovinazzi ile temas yaşayan Nicholas Latifi onuncu oldu.

Ralf Schumacher'in oğlu David, damalı bayrağı 11. sırada götürürken, Petter Solberg 12. oldu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , eSpor
Editör Kemal Şengül

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