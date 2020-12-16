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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Resmi: Formula 1, Interlagos'la beş yıllık sözleşme imzaladı!

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Resmi: Formula 1, Interlagos'la beş yıllık sözleşme imzaladı!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Formula 1, Interlagos'la beş yıllık yeni anlaşma imzaladığını açıklarken, Brezilya GP'sinin adı artık Sao Paulo GP'si olacak.

Formula 1 yönetimi normalde Brezilya'daki yarışı Sao Paulo'dan Rio de Janeiro'ya taşıma konusunda organizatörlerle anlaşma yapmıştı ve 2021'de yarış artık Interlagos'ta olmayacaktı.

Ancak ormanlık alanda inşa edilecek yeni piste karşı çok ciddi bir çevresel baskı var ve bundan ötürü 2021 anlaşması için vakit tükeniyordu. Bu noktada F1, Interlagos pisti yönetimi ile olan görüşmelerine hız verdi ve uzun vadeli yeni bir kontrat imzaladı.

Formula 1 yönetimi ve Interlagos yarışının organizatörleri, bugün itibariyle yeni beş yıllık kontratı açıkladılar. Bu, Brezilya'daki yarışın 2025'e kadar Interlagos'ta yapılacağı anlamına geliyor. Ama yarış artık Brezilya GP değil Sao Paulo GP adını taşıyacak.

F1 CEO'su Chase Carey, "Sao Paulo şehrinin 2025 yılına kadar Brezilya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmaya devam edeceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz ve önümüzdeki yıllarda, yeni organizatörümle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Yarışın yeni organizatörü Brasil Motorsports, Mubadala adını taşıyan Abu Dhabi merkezli bir yatırım şirketi tarafından desteklenecek.

İsim değişikliği, özellikle bu yıl kullanılmaya başlanan bir yöntem olarak göze çarpıyor. Meksika GP, 2020 sezonu için Mexico City GP olarak adlandırılacaktı ve 2021'de de yarışın adı Mexico City GP olacak. Ayrıca 2020 takviminde Steiermark, Toskana, Eifel ve Emilia Romagna gibi yerel isimler kullanılmıştı.

Rio'da yapılması planlanan yarış, Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun desteğini almıştı, ancak pistin yapılabilmesi için Deodoro askeri üssündeki Camboata ormanında binlerce ağacın kesilmesini gerekecek.

Interlagos, 1990'dan beri Brezilya Grand Prix'sine ev sahipliği yapıyor ve Brezilya'da bulunan efsanevi pist 2006, 2007, 2008 ve 2012'de de sezonun kapanış yarışlarına ev sahipliği yapmıştı.

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP Biletler
Editör Luke Smith

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