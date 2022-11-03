Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Mercedes, Brezilya GP'de zafer için çekişmeyi beklemiyor Sonraki / Villeneuve: "Mercedes stratejistleri, yarışları TV'den seyretmeye başlamalı"
Formula 1 / São Paulo GP Haberler

F1, Brezilya GP'nin yapılmayacağı iddiasını reddetti

Formula 1 yönetimi, Brezilya GP'nin tehlikede olduğu iddiasını yalanladı.

Ekleyen:
, Editör
F1, Brezilya GP'nin yapılmayacağı iddiasını reddetti
Haberi dinle

Brezilya’da başkanlık seçiminde solcu lider Luiz Inacio Lula da Silva'ya (Lula) mağlup olan mevcut başkan Jair Bolsonaro’nun destekçileri, ülkede yoğun eylemler yapıyorlar ve hatta kışlaların önünde eylem yaparak darbe çağrısında bulunuyorlar.

Ülkedeki pek çok uçuş iptal edildi ve hal böyle olunca, Brezilya GP'nin tehlikede olduğu yönünde iddialar ortaya çıkmaya başladı.

Hatta eylemcilerin, bu yarışı dikkat çekmek için kullanabileceği bile söyleniyor.

Fakat Formula 1, Brezilya'da yaşanan protestoların kendilerini etkilemeyeceğini ve Sao Paulo Grand Prix'sinin 11-13 Kasım tarihleri arasında planlandığı gibi yapılacağını açıkladı.

Bir Formula 1 sözcüsü, yarış organizasyonu ile ilgili olası sorunlara yönelik söylentilerin "gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını" söyledi.

Açıklamada, "Formula 1 ve FIA her zamanki güvenlik protokollerini uygulamakta, aynı zamanda yarış organizatörü ve yerel yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır." diye ekledi.

Formula 1 yakın dönemde bazı yarışları iptal etmek zorunda kalmıştı. 2011 yılında, devam eden hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Bahreyn Grand Prix'si iptal edilmişti.

Sahir pistindeki yarış 2012 yılında şampiyona takvimine geri dönmüştü.

Biletler
paylaşım
yorumlar
Mercedes, Brezilya GP'de zafer için çekişmeyi beklemiyor
Önceki haber

Mercedes, Brezilya GP'de zafer için çekişmeyi beklemiyor
Sonraki haber

Villeneuve: "Mercedes stratejistleri, yarışları TV'den seyretmeye başlamalı"

Villeneuve: "Mercedes stratejistleri, yarışları TV'den seyretmeye başlamalı"
Daha fazlası
Ezel Tan
Latifi: "Spora bir yıl ara verebilirim" Mexico City GP
Formula 1

Latifi: "Spora bir yıl ara verebilirim"

Marko: "Kalan iki yarışı da kazanmak istiyoruz" São Paulo GP
Formula 1

Marko: "Kalan iki yarışı da kazanmak istiyoruz"

Norris: "Alpine ile arayı dayanıklılık ve taktikler sayesinde kapattık" São Paulo GP
Formula 1

Norris: "Alpine ile arayı dayanıklılık ve taktikler sayesinde kapattık"

Son Haberler

Maserati, 2022-23 Formula E sezonu için Guenther ve Mortara ile anlaştı
Formula E Formula E

Maserati, 2022-23 Formula E sezonu için Guenther ve Mortara ile anlaştı

Maserati, Formula E'deki ilk sezonu için Edoardo Mortara ve Maximilian Günther kadrosuyla anlaşma imzaladı.

Ricciardo: "Araçta yaşadığım zorluklarda kendimi 'yolcu' gibi hissediyordum"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Araçta yaşadığım zorluklarda kendimi 'yolcu' gibi hissediyordum"

Daniel Ricciardo, 2022'de McLaren MCL36 Formula 1 aracına alışmaya çalışırken zaman zaman kendini 'yolcu' gibi hissettiğini itiraf etti.

Latifi: "Spora bir yıl ara verebilirim"
Formula 1 Formula 1

Latifi: "Spora bir yıl ara verebilirim"

Nicholas Latifi, eğer kendisi için doğru seçeneği bulamazsa, gelecek yıl motor sporlarına bir ara verebileceğini söyledi.

Mercedes, Hamilton'ın Meksika'da yaşadığı motor sorununu açıkladı
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın Meksika'da yaşadığı motor sorununu açıkladı

Mercedes, Lewis Hamilton'ın Meksika Grand Prix'sinde yaşadığı motor sorunlarına açıklık getirdi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.