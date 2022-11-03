F1, Brezilya GP'nin yapılmayacağı iddiasını reddetti

Haberi dinle

Brezilya’da başkanlık seçiminde solcu lider Luiz Inacio Lula da Silva'ya (Lula) mağlup olan mevcut başkan Jair Bolsonaro’nun destekçileri, ülkede yoğun eylemler yapıyorlar ve hatta kışlaların önünde eylem yaparak darbe çağrısında bulunuyorlar.

Ülkedeki pek çok uçuş iptal edildi ve hal böyle olunca, Brezilya GP'nin tehlikede olduğu yönünde iddialar ortaya çıkmaya başladı.

Hatta eylemcilerin, bu yarışı dikkat çekmek için kullanabileceği bile söyleniyor.

Fakat Formula 1, Brezilya'da yaşanan protestoların kendilerini etkilemeyeceğini ve Sao Paulo Grand Prix'sinin 11-13 Kasım tarihleri arasında planlandığı gibi yapılacağını açıkladı.

Bir Formula 1 sözcüsü, yarış organizasyonu ile ilgili olası sorunlara yönelik söylentilerin "gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını" söyledi.

Açıklamada, "Formula 1 ve FIA her zamanki güvenlik protokollerini uygulamakta, aynı zamanda yarış organizatörü ve yerel yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır." diye ekledi.

Formula 1 yakın dönemde bazı yarışları iptal etmek zorunda kalmıştı. 2011 yılında, devam eden hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Bahreyn Grand Prix'si iptal edilmişti.

Sahir pistindeki yarış 2012 yılında şampiyona takvimine geri dönmüştü.