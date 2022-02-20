Formula 1'e bir sene ara vermek Albon'a "belli açılardan" iyi gelmiş

Haberi dinle

Albon, bir senelik arada Max Verstappen'in şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olma fırsatının kendisine "daha geniş bir bakış açısı" kazandırdığını, bunun kendisini Williams ile gride geri dönerken daha güçlü bir konuma getirdiğini düşünüyor.

Red Bull koltuğunu kaybetmesinin ardından Albon geçtiğimiz sezonu Milton Keynes'teki fabrikada Red Bull'un 2021 ve 2022 araçlarını test ederek geçirmiş, ayrıca DTM'de de yarışmıştı.

Salı günü Williams FW44 Silverstone'da ıslak zeminde ilk kez piste çıktı. Albon'a nasıl hissettiği sorulduğunda, "Bir sene ara vermek bakış açımı genişletmiş gibi hissediyorum. Artık büyük resmi görebiliyorum, sanki daha iyi bir sürücü olmak için tüm kapılar açılmış gibi."

"Bazı yarış hafta sonları gözünüz pistten başka hiçbir şey görmez. Bunun gibi zamanlarda o sene benim senem olacakmış gibi düşünüyorum."

"Geçtiğimiz yıl farklı bir roldeydim, daha çok araç gelişimiyle ilgilendim. Takımın işleyişini gözlemlerken gelişim pilotu görevini de yapabileceğim en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Özellikle takımın işleyişini anlamak bana deneyim kazandırdı."

"Tüm bu deneyimi Williams için kullanabilirim. Aynı zamanda geçtiğimiz sene birçok şeye kafa yorma fırsatım da oldu, kendime 'işimi nasıl daha iyi yapabilirim' gibi sorular sordum. Sadece tek bir soruya değil, bir çok farklı soruya odaklandım. Tüm bu soruların cevaplarını almak için biraz daha sürüş yapmaya ihtiyacım var."

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Williams

Albon, Williams ile anlaştıktan sonra da Red Bull'un 2022 aracı üstünde çalışmaya devam etti. Ancak, simülatörde yaptığı çalışmaların yeni takımına nasıl bir fayda sağlayacağı sorulduğunda "tam olarak bilmediğini" söyledi.

"Aracın nasıl hissettirdiğini üç aşağı beş yukarı biliyorum, fakat kıyas yapmak her zaman zor. Bunun ana sebebi simülatörlerin işleyişinin birbirinden çok daha farklı olması."

"Ne yapıp ne yapmayacağımızı hissedebiliriz, fakat konu işi gerçeğe dökmeye gelince bu biraz zaman, biraz da deneyim istiyor."

"Elbette bildiğim her şeyi kullanmaya çalışacağım, fakat şunu da unutmamak gerek: ben bir aerodinami mühendisi değilim. RB18'in arka kanadının neye benzediğini bilmiyorum. Sadece arka kanadın verdiği hissiyatı biliyorum.

"Simülatörler basit sistemler. Aracın monokok kısmında oturuyorsun ve önde de iki teker var."

"Fakat Williams'a getireceğim ana şey, onların çalışma biçimleri ve işleri yürütme felsefeleri olacak. Elbette kurallar değişmiş olsa bile araçların taşıdıkları temel özellikler de var."

"Araç tasarımı için kullandıkları bazı ince noktalar var ve doğal olarak bunu koruma eğilimindeler. Red Bull'un neden hızlı olduğuna dair bazı fikirlerim var, ayrıca aracın dışında tur zamanlarını nasıl değerlendirdiklerini de biliyorum."

"Aynı zamanda Williams'ın neden yer yer hızlı olduğunu da biliyorum, işleri nasıl yoluna koyduklarını da görebiliyorum."

"Kısacası, takımın daha iyiye gidebilmesi adına tüm bildiklerimi dengeli bir biçimde kullanmayı deneyeceğim."