F1, bir diğer üretici döngüsüyle karşılaşacaklarını düşünmüyor
Formula 1 ve FIA, 2026'dan itibaren spora giriş yapacak Audi ve Porsche'nin kalıcı olacaklarını ve kısa süre sonra ayrılmayacaklarını düşünüyor.
Bir süredir F1'e girmeyi düşünen Volkswagen grubu markaları Audi ve Porsche, 2026 motor kurallarının kesinleşmesinin ardından daha net adımlar atma fırsatı buldular.
İlk önemli açıklama ise Audi'den geldi; Belçika GP'si öncesi FIA ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Alman üretici, 2026 sezonunda F1'e giriş yapacağını resmi olarak duyurdu.
Audi'nin girişinin resmileşmesi ve Porsche'un girişinin resmileşmesinin de bir zaman meselesi olduğu düşünülürse, bu 2026'da gridde en az beş üreticinin bulunacağı anlamına geliyor: Ferrari, Renault, Mercedes, Audi, Porsche. Ayrıca 2021 sezonunun ardından spordan ayrılan Honda'nın da geri dönmek istediği biliniyor.
F1 tarihine bakıldığında, üreticilerin bir anda seriye ilgi gösterdiği, sonrasında ise bir anda çekildikleri birçok dönem görüyoruz. 2000'lerde Toyota, BMW, Honda gibi üreticilerin giriş yapmasıyla başlayan son üreticiler çağı, bu üç üreticinin de şampiyonluğa ulaşamaması sonucu 2008'de Honda, 2009'da ise Toyota ve BMW'nin spordan ayrılmasıyla son bulmuştu.
Ancak hem F1 CEO'su Stefano Domenicali, hem de FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'e göre motor kurallarının sağlam bir çerçeveye oturtulmasından ötürü böyle bir durum tekrarlanmayacak.
Domenicali, "F1 tarihi boyunca birçok takımın gelip gittiğini, birçok üreticinin gelip gittiğini görüyoruz."
"Ortak bir çalışmayla oluşturduğumuz kuralların en iyi yanı, bu kurallar sayesinde teknolojik açıdan, sürdürülebilirlik açısından ve ekonomik açıdan takımları ve üreticileri gemide tutabileceğimize tamamen ikna olmamız -bu denkleme daha fazlasını da ekleyebiliriz."
"An itibariyle döngünün olumlu tarafta olduğumuzu [ve yükseldiğimizi] düşünüyorum. Döngünün diğer tarafına geçmemiz için çok uzun bir süre geçmesi gerekecek, mümkün olduğunca geç olmasını umuyorum. Ama şu anda her şey yolunda, harika bir trend yakaladık."
Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, with Mohammed bin Sulayem, President, FIA, Markus Duesmann, Chairman of the Board of Management of Audi AG, Oliver Hoffmann, Head of Technical Development at Audi Sport GmbH showcase the new Audi Sport F1 concept car
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Domenicali'nin ardından söz alan Ben Sulayem, "Üreticilerin arzuladığı sürdürülebilirliği sağladığımızdan eminim."
"Güç ünitesinin en iyi şekli alması için çok fazla yatırım yaptık; müzakerelerde dyno saatlerinden bütçe sınırına kadar her şey yer aldı. Böylece hem mevcut üreticilerin, hem de yeni gelenlerin bir şansa sahip olmasını amaçladık."
"Kurallar yazılırken tüm paydaşlarla ortak çalıştık, bu yüzden sporda kalacaklarından eminim. Buradaki varlıkları geçici bir şey değil."
"Eğer FIA olarak güç ünitelerini değiştirmeseydik, yeni takımlara yakalayabilecekleri bir fırsat sunamazdık, bu da büyük bir üreticinin spora girmesini imkansız hale getirirdi. Kimse aşağılanmak için Formula 1'e girmez."
"Müzakerelerde çok fazla iniş çıkış yaşandı, yine de Audi ile, takımlarla ve Stefano ile sürekli iletişim halindeydik, bu yüzden sonuçlar verimli oldu." dedi.
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