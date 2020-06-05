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Formula 1 / Son dakika

F1, Belçika'nın anlaşmasını 2022 sonuna kadar uzattı

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F1, Belçika'nın anlaşmasını 2022 sonuna kadar uzattı
Ekleyen:
, Editör
5 Haz 2020 17:34

Formula 1 yönetimi, 2021 sonunda sözleşmesi sona erecek olan Belçika'nın anlaşmasını 2022 sonuna kadar uzattıklarını açıkladı.

Formula 1 yönetimi, koronavirüsle ilgili mevcut durum sonrası pist yönetimleriyle görüştü ve farklı bir yol izlemeye başladı. 

Buna göre bazı yarışlar bu yıl F1'e ev sahipliği yapmaya devam edecek fakat bazılarının anlaşması otomatik olarak bir yıl uzatılacak. Hatta bazılarının ödediği paralarda dahi değişiklikler yapılacak.

Daha önce Monza ve Macaristan'ın anlaşmaları birer yıl uzatılmıştı.

Şimdi ise Belçika Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Spa'nın anlaşmasının bir yıl daha uzatıldığı açıklandı.

Buna göre Spa, 2021 ve 2022 yıllarında da F1'e ev sahipliği yapacak.

Belçikalı GP organizatörü Vanessa Maes, "2020 Belçika Grand Prix'sinin gerçekleşmesi, Valon hükümeti, Spa Yarış Pisti, Belçika Motor Sporları Kulübü, FIA ve FOM'UN ortak çalışması sayesinde mümkün oldu. Bu yıl Grand Prix, geçerli sözleşme koşullarını dikkate almayacak ve Volon hükümetinden herhangi bir mali yardım olmadan yapılacak." dedi.

Maers, F1 anlaşmasının 2022 sonuna kadar uzatıldığını da doğruladı.

2020'de şampiyonanın Belçika ayağı, 28-30 Ağustos tarihleri ​​arasında yapılacak. Bu sezonun diğer Avrupa yarışlarında olduğu gibi, Spa'daki yarış da boş tribünler önünde gerçekleşecek.

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Editör Kemal Şengül

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