F1, Belçika GP organizatörleriyle biletler konusunda çözüm bulmaya çalışıyor

Pazar günkü yağmurlu koşullarda taraftarlar, ilk başta güvenlik aracı arkasında iki formasyon turu izlediler ve ardından yarış yaklaşık 3 saat durduruldu. Uzun bekleyişin ardından yine güvenlik aracı arkasında 2 tam tur atıldı ve o turların ardından %50 puan verme kararı alındı.

Güvenlik aracı arkasında atılan az sayıda turun ardından puan verilmesi Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Lando Norris gibi birçok pilot tarafından eleştirildi.

7 kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton da en sert eleştirenlerden birisiydi ve her şeyin para için yapıldığını ve yarışa gelmek için bilet alanların adeta soyulduğunu söyledi.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, yarışın ardından yaptığı açıklamada bilet ücreti iadesiyle ilgili sorumluluğun yarış organizatöründe olduğunu söylemişti.

Ancak bugün yapılan açıklamada, F1 Yönetimi'nin organizatörlerle birlikte taraftarlar için farklı çözümler üzerinde çalıştığını bildirdi.

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Açıklamada, "29 Ağustos Pazar günü hava şartlarının Belçika GP'yi etkilemesinin ardından; Formula 1 ve organizatörler, bilet sahiplerine adanmışlıkları ve bağlılıkları için kendilerine teşekkürlerimizi ifade etmek adına farklı seçenekler üzerinde çalışıyorlar."

"Kısa süre içerisinde daha fazla açıklama yapacağız çünkü taraftarlara desteklerinden ve Formula 1 tutkularından dolayı teşekkür etmek istiyoruz." sözlerine yer verildi.

F1'in, Belçika GP'de pazar günü yaşananların hayal kırıklığı yarattığını fark etmesinin ardından adil bir çözüm bulunacağı konusunda emin olduğu düşünülüyor.

Domenicali, pazar günü yaşananların ardından F1 kural kitabının bu durumla alakalı bölümlerinin yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunmuştu. FIA Başkanı Jean Todt, dünkü açıklamasında minimum 2 tur atılması kuralını F1 Komisyonu'nda yeniden görüşeceklerini ifade etti.