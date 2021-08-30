Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Horner, şampiyonada Mercedes'le aralarındaki farkı azalttıkları için mutlu
Formula 1 / Belçika GP Haberler

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Motorsport.com, Belçika GP'de yaşanan komedinin ardından F1 ve FIA'nın kurallarda değişiklik yapmayı planladığını öğrendi.

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor

FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, pazar günkü yağmurlu ve tehlikeli koşullarda yarışı başlatma konusunda istekli olmadı ancak son olarak uzun bekleyişin ardından güvenlik aracı arkasında geçen 3 turun ardından puan verilmesi memnuniyetsizlik yarattı.

Dünya Şampiyonası lideri Lewis Hamilton, yaşananlar hakkında mutsuzluğunu dike getiren isimlerin başındaydı ve F1'in parayı, taraftarlardan öne koyduğunu söyledi.

Hamilton, Instagram hesabından "Bugün bir komediydi ve kaybeden insanlar, bizim yarışmamızı görmek için iyi paralar ödeyen taraftarlar oldu." şeklinde paylaşımda bulundu.

F1'in CEO'su Stefano Domenicali'nin yarışın sonucunun ilan edilme şeklinin ideal olmadığını kabul ettiği ve gelecekte benzer şeylerin olmaması için kurallarda değişiklik istediği düşünülüyor.

Belçika'da yaşananların tekrarlanmaması için kurallarda değişiklik yapılması gerekiyor. Buna göre yarış sonucu için ya "düzgün yarış turu" atılmasının zorunlu tutulması ya da benzer şartlarda yarışın daha geç bir tarihte yapılması hedefleniyor. Bunun için F1, FIA ve takımların onay vermesi gerekiyor.

Dün yaşananların ardından, benzer olayların tekrarlanmasını engellemeye kimsenin karşı çıkması beklenmiyor.

Benzer durumları daha iyi idare etme görüşünü McLaren CEO'su Zak Brown da destekledi. Brown, güvenlik aracı arkasında atılan turların yarış olarak kabul edilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Lando Norris, McLaren MCL35M, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, and Mick Schumacher, Haas VF-21

Lando Norris, McLaren MCL35M, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, and Mick Schumacher, Haas VF-21

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Twitter hesabından paylaşım yapan Brown, "Kurallar, yarış olması için birkaç tur atılması gerektiğini söylüyor. Bunun yeniden görüşülmesi gerektiğini düşünüyorum."

"Havanın yarışacak kadar güvenli olmadığı konusunda karşı çıkacak kimse olduğunu düşünmüyorum ancak bu tür durumlar için daha iyi bir çözüm bulmalıyız. Güvenlik aracı ardında atılan 3 turun sonucu yarış olmamalı."

"Kurallar bunu söylüyor ancak artık hepimiz bunu yeniden incelemeli, bugünden ders çıkarmalı ve benzer durumlarda sonuçta - ertesi gün ya da daha sonra - herkesin yarışabildiğini sağlamak için neleri farklı yapabileceğimizi anlamalıyız." 

"Kimsenin buna yarış demenin doğru olduğunu söyleyeceğini sanmıyorum, bu yüzden bunun üzerinde çalışacağız ve böyle bir şeyin bir daha olmayacağını umuyoruz." dedi.

F1 Yarış Direktörü Masi de FIA ve takımların bir araya gelerek Belçika'da yaşananları gözden geçireceğini düşünüyor.

Masi, "Bu hafta sonunun ardından, gelecek sene için düzenleyeceğimiz bir sonraki toplantıda çok fazla şeye bakacağız ve herkesin ne istediğini göreceğiz."

"Hepinizin çok iyi bildiği üzere, FIA'nın kuralları geliştirmek için 10 takım ve F1 ile birlikte çalıştığı noktalardan birindeyiz. Böylece çeşitli senaryoların üzerinden geçeceğiz ve herkesin ne düşündüğünü göreceğiz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Horner, şampiyonada Mercedes'le aralarındaki farkı azalttıkları için mutlu

Önceki haber

Horner, şampiyonada Mercedes'le aralarındaki farkı azalttıkları için mutlu
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!

17 s
2
Formula 1

Tek turluk Belçika GP'de neden puan verildi?

2 s
3
Formula 1

Alonso: "Bugünkü yarışa puan verilmesi inanılır gibi değil"

14 s
4
Formula 1

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor

7 dk
5
Formula 1

Hamilton: "Hayatımda hiç böyle şartlarla karşılaşmadım"

2 s
Son Haberler
F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor
F1

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor

7dk
Horner, şampiyonada Mercedes'le aralarındaki farkı azalttıkları için mutlu
F1

Horner, şampiyonada Mercedes'le aralarındaki farkı azalttıkları için mutlu

47dk
Bottas: "Grid cezası bu hafta sonu pahalıya patladı"
F1

Bottas: "Grid cezası bu hafta sonu pahalıya patladı"

1 s
Tek turluk Belçika GP'de neden puan verildi?
F1

Tek turluk Belçika GP'de neden puan verildi?

2 s
Hamilton: "Hayatımda hiç böyle şartlarla karşılaşmadım"
F1

Hamilton: "Hayatımda hiç böyle şartlarla karşılaşmadım"

2 s
Son Videolar
Motorsport Heroes: Schumacher vs Coulthard kazası - 1998 Belçika GP 00:31
Formula 1
13 s

Motorsport Heroes: Schumacher vs Coulthard kazası - 1998 Belçika GP

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları 01:05
Formula 1
23 s

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler 01:55
Formula 1
28 Ağu 2021

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor 08:30
Formula 1
27 Ağu 2021

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur 01:59
Formula 1
24 Ağu 2021

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Tek turluk Belçika GP'de neden puan verildi? Belçika GP
Formula 1

Tek turluk Belçika GP'de neden puan verildi?

Ricciardo: "Eau Rouge'da yapılacak değişiklikler virajın korkutucu olmamasına neden olmaz" Belçika GP
Formula 1

Ricciardo: "Eau Rouge'da yapılacak değişiklikler virajın korkutucu olmamasına neden olmaz"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Çok Okunanlar Bugün

Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!

Tek turluk Belçika GP'de neden puan verildi?
Formula 1 Formula 1

Tek turluk Belçika GP'de neden puan verildi?

Alonso: "Bugünkü yarışa puan verilmesi inanılır gibi değil"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Bugünkü yarışa puan verilmesi inanılır gibi değil"

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor
Formula 1 Formula 1

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor

Hamilton: "Hayatımda hiç böyle şartlarla karşılaşmadım"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Hayatımda hiç böyle şartlarla karşılaşmadım"

Horner, şampiyonada Mercedes'le aralarındaki farkı azalttıkları için mutlu
Formula 1 Formula 1

Horner, şampiyonada Mercedes'le aralarındaki farkı azalttıkları için mutlu

Hamilton: "F1'in 2 turluk yarış düzenlemesi yanlıştı ama burada para konuşuyor"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "F1'in 2 turluk yarış düzenlemesi yanlıştı ama burada para konuşuyor"

F1'in yeni pit stop kuralı nedir ve bu kural neden getirildi?
Formula 1 Formula 1

F1'in yeni pit stop kuralı nedir ve bu kural neden getirildi?

Son Haberler

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor
Formula 1 Formula 1

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor

Horner, şampiyonada Mercedes'le aralarındaki farkı azalttıkları için mutlu
Formula 1 Formula 1

Horner, şampiyonada Mercedes'le aralarındaki farkı azalttıkları için mutlu

Bottas: "Grid cezası bu hafta sonu pahalıya patladı"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Grid cezası bu hafta sonu pahalıya patladı"

Tek turluk Belçika GP'de neden puan verildi?
Formula 1 Formula 1

Tek turluk Belçika GP'de neden puan verildi?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.