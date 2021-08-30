F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor

FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, pazar günkü yağmurlu ve tehlikeli koşullarda yarışı başlatma konusunda istekli olmadı ancak son olarak uzun bekleyişin ardından güvenlik aracı arkasında geçen 3 turun ardından puan verilmesi memnuniyetsizlik yarattı.

Dünya Şampiyonası lideri Lewis Hamilton, yaşananlar hakkında mutsuzluğunu dike getiren isimlerin başındaydı ve F1'in parayı, taraftarlardan öne koyduğunu söyledi.

Hamilton, Instagram hesabından "Bugün bir komediydi ve kaybeden insanlar, bizim yarışmamızı görmek için iyi paralar ödeyen taraftarlar oldu." şeklinde paylaşımda bulundu.

F1'in CEO'su Stefano Domenicali'nin yarışın sonucunun ilan edilme şeklinin ideal olmadığını kabul ettiği ve gelecekte benzer şeylerin olmaması için kurallarda değişiklik istediği düşünülüyor.

Belçika'da yaşananların tekrarlanmaması için kurallarda değişiklik yapılması gerekiyor. Buna göre yarış sonucu için ya "düzgün yarış turu" atılmasının zorunlu tutulması ya da benzer şartlarda yarışın daha geç bir tarihte yapılması hedefleniyor. Bunun için F1, FIA ve takımların onay vermesi gerekiyor.

Dün yaşananların ardından, benzer olayların tekrarlanmasını engellemeye kimsenin karşı çıkması beklenmiyor.

Benzer durumları daha iyi idare etme görüşünü McLaren CEO'su Zak Brown da destekledi. Brown, güvenlik aracı arkasında atılan turların yarış olarak kabul edilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Lando Norris, McLaren MCL35M, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, and Mick Schumacher, Haas VF-21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Twitter hesabından paylaşım yapan Brown, "Kurallar, yarış olması için birkaç tur atılması gerektiğini söylüyor. Bunun yeniden görüşülmesi gerektiğini düşünüyorum."

"Havanın yarışacak kadar güvenli olmadığı konusunda karşı çıkacak kimse olduğunu düşünmüyorum ancak bu tür durumlar için daha iyi bir çözüm bulmalıyız. Güvenlik aracı ardında atılan 3 turun sonucu yarış olmamalı."

"Kurallar bunu söylüyor ancak artık hepimiz bunu yeniden incelemeli, bugünden ders çıkarmalı ve benzer durumlarda sonuçta - ertesi gün ya da daha sonra - herkesin yarışabildiğini sağlamak için neleri farklı yapabileceğimizi anlamalıyız."

"Kimsenin buna yarış demenin doğru olduğunu söyleyeceğini sanmıyorum, bu yüzden bunun üzerinde çalışacağız ve böyle bir şeyin bir daha olmayacağını umuyoruz." dedi.

F1 Yarış Direktörü Masi de FIA ve takımların bir araya gelerek Belçika'da yaşananları gözden geçireceğini düşünüyor.

Masi, "Bu hafta sonunun ardından, gelecek sene için düzenleyeceğimiz bir sonraki toplantıda çok fazla şeye bakacağız ve herkesin ne istediğini göreceğiz."

"Hepinizin çok iyi bildiği üzere, FIA'nın kuralları geliştirmek için 10 takım ve F1 ile birlikte çalıştığı noktalardan birindeyiz. Böylece çeşitli senaryoların üzerinden geçeceğiz ve herkesin ne düşündüğünü göreceğiz." dedi.