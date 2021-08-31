F1, Belçika GP'deki olayların ardından Ekim ayında kural değişikliklerini konuşacak

Sürücülerin geçen hafta sonu Belçika'da bir güvenlik aracının arkasında sadece üç tur tamamladıktan sonra, mevcut Formula 1 kurallarında belirtildiği üzere puan almalarının ardından çıkan tartışmalardan sonra Todt, kuralların tekrar gözden geçirileceğini onayladı.

Twitter'da yayınladığı bir açıklamada Todt, bu durumu ilgilendiren tartışmaların bir sonraki F1 Komisyon toplantısında yapılacağını söyledi.

''FIA, Formula 1 ve takımlar, nelerin öğrenilebileceği ve gelecekte nelerin geliştirilebileceğini görmek için kuralları dikkatlice gözden geçirecek.''

"Puan tahsisi konusu da dahil olmak üzere bulgular, 5 Ekim'de yapılacak bir sonraki F1 Komisyonu toplantısının gündemine eklenecek."

F1 Komisyonu, FIA üyeleri, F1'in ticari hak sahibi ve takımlardan oluşan ve kural koyucu organdır.

10 tanesi FIA, 10 tanesi F1 ve 10 tanesi de takımlara verilmiş şekilde toplam 30 oy mevcut. Kuralların Dünya Motor Sporları Konseyi'ne onay adına sunulabilmesi için oyların çoğunlukta olması gerekiyor.

Bir sonraki yıl için olan kural değişiklikleri toplam 26 oy gerektirirken, mevcut sezon için yapılan değişiklikler 28 oy gibi süper bir çoğunluk gerektiriyor.

Lewis Hamilton'ın Instagram hesabından ''komedi'' olarak yorumladığı bu mutsuz durum, düzenlemelerde yapılabilecek ani bir değişiklik durumunda neredeyse kesinlikle yeterli desteğin olacağı anlamına geliyor.

En olası değişikliklerden biri, araçların gerçek bir yarış çıkaramaması durumunda puan verilmemesini sağlamak olacaktır.

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Erik Junius

Todt, FIA'nın Belçika Grand Prix'sini gerçekleştirmek için elinden geleni yaptığını ancak hava koşullarının buna izin vermediği konusunda da açıktı.

''Bu yılki Belçika Grand Prix'si, FIA Formula 1 dünya şampiyonasına büyük zorluklar çıkarttı.''

''Tahmin edilen hava koşulu aralıkları gün boyunca gerçeğe dönüşmedi ve günün ilerleyen saatlerinde yarışı başlatmayı denediğimiz küçük bir aralık olsa da, koşullar tekrar kötüleşti.''

''Araçların arkasının yarattığı sprey etkisi nedeniyle görüş olmadığı için sürücülerimize, pist görevlilerine ve saatlerce yarışı bekledikleri için üzgün olduğum cesur seyircilerimize güvenli koşullar yeterince sağlayamadık ve yarışın tamamını koşamadık. Tüm hissedarlar durumun farkında.''

''FIA hakemleri Uluslararası Sportif Yasası'nı temel alarak zaman kazanmak ve taraftarlara bir Formula 1 yarışı sunabilmek amacıyla mücadeleyi durdurdu.''

''Bu çabalara rağmen güvenlik aracının ardından yarış tekrar başlatılamadı ve mevcut kurallar doğru şekilde uygulandı.''