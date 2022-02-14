F1, Belçika fiyaskosunun ardından kısaltılmış yarışlar için puan dağılımını değiştirdi

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Erken sonlandırılan Formula 1 yarışlarında verilen puanlara ilişkin kurallar daha önce oldukça açıktı. İkiden fazla tur atılmış ancak planlanan yarış mesafesinin yüzde 75'inden daha azı tamamlanmışsa, takımlara ve sürücülere normalde aldıklarının yarısı kadar puan verilirdi

Yarış mesafesinin yüzde 75'inden fazlası tamamlandıysa, o zaman tam puan veriliyordu. Eğer iki turdan daha azı atıldıysa, o zaman kimseye puan verilmiyordu.

Bu durum, geçen yılki Belçika Grand Prix'sinde epey gündeme geldi. Kötü hava koşulları nedeniyle güvenlik aracında arkasında sadece iki tam tur atıldı. Bu da herkese normalde aldığının yarısı kadar puan verilmesi için yeterliydi.

Spa-Francorchamps'taki durum taraftarlar arasında ve padokta epey memnuniyetsizliğe yol açtı. FIA, bu durumun tekrarını önlemek istiyor ve bu nedenle kısaltılmış yarışlar için puan dağılımını büyük ölçüde düzenlemeye karar verdi.

İlk büyük değişiklik artık herhangi bir puan verilmeden önce, liderin güvenlik aracı veya sanal güvenlik aracı olmadan en az iki tam tur tamamlamak zorunda olması olacak. Yani eğer lider, güvenlik aracı arkasında iki tur tamamlarsa ve yarış o şekilde biterse, o zaman kimse puan alamayacak.

Ayrıca, verilecek puanların sayısı, yarışın kalıcı olarak durdurulmasından önce kaç tur atıldığına bağlı olacak.

Lider iki turdan fazlasını attıysa ancak planlanan mesafenin yüzde 25'inden daha azını tamamladıysa, yalnızca ilk 5'e puan verilecek. Bu durumda kazanan 6 puan, ikinci 4 puan alacak. Bu, 3-2-1 şeklinde gidecek.

Yarış mesafesinin yüzde %25'i ila %50'si tamamlandıysa o zaman ilk 9'a puan verilecek ve kazanan 13 puan alacak. Böyle bir durumda ikinci 10, üçüncü 8, dördüncü 6 puan alacak. Puanlama, 5-4-3-2-1 şeklinde gidecek.

Eğer yarışın %50'si ila %75'i tamamlandıysa o zaman ilk 10'a puan verilecek ve kazanan 19 puan alacak. İkinciye 14, üçüncüye 12, dördüncüye 9, beşinciye 8, altıncıya 6 puan verilecek. Puanlama yine 5-4-3-2-1 şeklinde devam edecek.

Yarışın %75'inden fazlası tamamlandıysa da o zaman norma puanlama uygulanacak.

Böylelikle yarımşar puan verme kuralı rafa kalkmış olacak.

2022'de yeni Formula 1 puan dağılımı

Konum %25'ten az* %25 ile %50 arasında %50 ile %75 arasında %75'ten fazla 1. 6 puan 13 puan 19 puan 25 puan 2. 4 puan 10 puan 14 puan 18 puan 3. 3 puan 8 puan 12 puan 15 puan 4. 2 puan 6 puan 9 puan 12 puan 5. 1 puan 5 puan 8 puan 10 puan 6. 0 4 puan 6 puan 8 puan 7. 0 3 puan 5 puan 6 puan 8. 0 2 puan 3 puan 4 puan 9. 0 1 puan 2 puan 2 puan 10. 0 0 1 puan 1 puan

* En az iki turun tamamlanması şartıyla