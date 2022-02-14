Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / FIA, Abu Dabi'deki olaylardan sonra "eylem planı" açıklayacak! Sonraki / Stroll: "AMR22 pistte farklı hissettiriyor"
Formula 1 Haberler

F1, Belçika fiyaskosunun ardından kısaltılmış yarışlar için puan dağılımını değiştirdi

FIA, geçen yılki Belçika Grand Prix'sinde yaşanan fiyasko sonrası yarıda kalan yarışlarla ilgili puan dağılımını değiştirdi.

F1, Belçika fiyaskosunun ardından kısaltılmış yarışlar için puan dağılımını değiştirdi
Haydn Cobb
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Haberi dinle

Erken sonlandırılan Formula 1 yarışlarında verilen puanlara ilişkin kurallar daha önce oldukça açıktı. İkiden fazla tur atılmış ancak planlanan yarış mesafesinin yüzde 75'inden daha azı tamamlanmışsa, takımlara ve sürücülere normalde aldıklarının yarısı kadar puan verilirdi

Yarış mesafesinin yüzde 75'inden fazlası tamamlandıysa, o zaman tam puan veriliyordu. Eğer iki turdan daha azı atıldıysa, o zaman kimseye puan verilmiyordu.

Bu durum, geçen yılki Belçika Grand Prix'sinde epey gündeme geldi. Kötü hava koşulları nedeniyle güvenlik aracında arkasında sadece iki tam tur atıldı. Bu da herkese normalde aldığının yarısı kadar puan verilmesi için yeterliydi.

Spa-Francorchamps'taki durum taraftarlar arasında ve padokta epey memnuniyetsizliğe yol açtı. FIA, bu durumun tekrarını önlemek istiyor ve bu nedenle kısaltılmış yarışlar için puan dağılımını büyük ölçüde düzenlemeye karar verdi.

İlk büyük değişiklik artık herhangi bir puan verilmeden önce, liderin güvenlik aracı veya sanal güvenlik aracı olmadan en az iki tam tur tamamlamak zorunda olması olacak. Yani eğer lider, güvenlik aracı arkasında iki tur tamamlarsa ve yarış o şekilde biterse, o zaman kimse puan alamayacak.

Ayrıca, verilecek puanların sayısı, yarışın kalıcı olarak durdurulmasından önce kaç tur atıldığına bağlı olacak.

Lider iki turdan fazlasını attıysa ancak planlanan mesafenin yüzde 25'inden daha azını tamamladıysa, yalnızca ilk 5'e puan verilecek. Bu durumda kazanan 6 puan, ikinci 4 puan alacak. Bu, 3-2-1 şeklinde gidecek.

Yarış mesafesinin yüzde %25'i ila %50'si tamamlandıysa o zaman ilk 9'a puan verilecek ve kazanan 13 puan alacak. Böyle bir durumda ikinci 10, üçüncü 8, dördüncü 6 puan alacak. Puanlama, 5-4-3-2-1 şeklinde gidecek.

Eğer yarışın %50'si ila %75'i tamamlandıysa  o zaman ilk 10'a puan verilecek ve kazanan 19 puan alacak. İkinciye 14, üçüncüye 12, dördüncüye 9, beşinciye 8, altıncıya 6 puan verilecek. Puanlama yine 5-4-3-2-1 şeklinde devam edecek.

Yarışın %75'inden fazlası tamamlandıysa da o zaman norma puanlama uygulanacak.

Böylelikle yarımşar puan verme kuralı rafa kalkmış olacak.

2022'de yeni Formula 1 puan dağılımı

Konum %25'ten az* %25 ile %50 arasında %50 ile %75 arasında %75'ten fazla
1.  6 puan 13 puan 19 puan 25 puan
2. 4 puan 10 puan 14 puan 18 puan
3. 3 puan 8 puan 12 puan 15 puan
4. 2 puan 6 puan 9 puan 12 puan
5. 1 puan 5 puan 8 puan 10 puan
6. 0 4 puan 6 puan 8 puan
7. 0 3 puan 5 puan 6 puan
8. 0 2 puan 3 puan 4 puan
9. 0 1 puan 2 puan 2 puan
10. 0 0 1 puan 1 puan

* En az iki turun tamamlanması şartıyla

paylaşım
yorumlar
FIA, Abu Dabi'deki olaylardan sonra "eylem planı" açıklayacak!
Önceki haber

FIA, Abu Dabi'deki olaylardan sonra "eylem planı" açıklayacak!
Sonraki haber

Stroll: "AMR22 pistte farklı hissettiriyor"

Stroll: "AMR22 pistte farklı hissettiriyor"
Yorumları görüntüle
Haydn Cobb Daha fazlası
Haydn Cobb
Smolyar, 2022 F3 sezonunda MP Motorsport ile yarışacak Bahreyn
FIA F3

Smolyar, 2022 F3 sezonunda MP Motorsport ile yarışacak

Van Amersfoort, 2022 F2 sezonu için Cordeel ile anlaştı Bahreyn
FIA F2

Van Amersfoort, 2022 F2 sezonu için Cordeel ile anlaştı

Marquez sakatlığından sonra ilk kez Portimao'da piste çıktı
MotoGP

Marquez sakatlığından sonra ilk kez Portimao'da piste çıktı

Son Haberler

Egginton: "2022, potansiyel olarak ödüllendirici olsa da risk taşıyor"
Formula 1 Formula 1

Egginton: "2022, potansiyel olarak ödüllendirici olsa da risk taşıyor"

Williams, Duracell ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını duyurdu
Formula 1 Formula 1

Williams, Duracell ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını duyurdu

Stroll: "AMR22 pistte farklı hissettiriyor"
Haber video
Formula 1 Formula 1

Stroll: "AMR22 pistte farklı hissettiriyor"

F1, Belçika fiyaskosunun ardından kısaltılmış yarışlar için puan dağılımını değiştirdi
Formula 1 Formula 1

F1, Belçika fiyaskosunun ardından kısaltılmış yarışlar için puan dağılımını değiştirdi

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.