F1, ücretsiz veya indirimli biletlerle yarışları daha ulaşılabilir kılmayı planlıyor

F1, şirket stratejisi olan "We Race As One" programının bir parçası olarak (Birlikte Yarışıyoruz) çeşitliliği ve dahiliyeti artırmıştı.

Seri, geçtiğimiz günlerde, yeterince temsil edilmeyen geçmişlere sahip genç öğrenciler için burs planı açıklamıştı. Ancak, taraftarlarla spor arasında bir bilet fiyatı bariyeri var.

F1, yarış biletlerini, yerel halk ve daha az ayrıcalıklı taraftarlara daha uygun hale getirerek ulaşılabilirliği artırmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili yorum yapan F1’in strateji ve işletme direktörü Yath Gangakumaran, ilk Autosport International Connect’te, ‘’F1 etkinliklerine katılmanın pahalı olabileceğini biliyoruz.’’

‘’Bu biraz daha farklı çünkü hafta sonunu kapsayan üç günlük bir miktar ödüyorsunuz, 90 dakikalık futbol maçı gibi değil. Ancak yine de büyük bir meblağ.’’

‘’2025 itibariyle sürdürülebilir etkinliklerimizin ikinci ayağı olarak organizatörlerimizle çalışacağımız ana noktalardan biri, yerel halk ve özellikle dezavantajlı geçmişlere sahip kişilerin etkinliklere daha az ücretle veya ücretsiz ulaşabilmesini sağlamak olacak.’’

‘’Bu, farklı organizatörlerle beraber üzerinde çalıştığımız bir şey. Biraz zaman alacak, korona dolayısıyla etkinlikleri gerçekleştirmek zor oluyor.’’

‘’Ancak bu, 2025 amaçlarımıza ulaşmak için organizatörlerimizle üzerinde çalıştığımız bir konu.’'

F1, bütün yarışların 2025’e kadar sürdürülebilir olmasını istediğini de açıkladı. Başka bir plan ise seriyi 2030’a kadar sıfır karbon emisyonuna sahip hale getirebilmek.

2021’de bu amaçla ilgili yapılacak değişikliklere tek kullanımlık plastik ürünlerin kaldırılması da dahil olacak.

Gangakumaran, ’’Bu sezonda tek kullanımlık plastiklerde büyük bir indirgenme yaşanacak.’’

‘’Piti ve padoğu kontrol ediyoruz, kısa sürede etki yaratma imkanımız var. 10 takımımız, FIA ve Pirelli de buna katılacaktır.’’

‘’Aynı zamanda, organizatörlerimiz, gelecekte daha geniş çevrede bulunan taraftar bölgelerinde tek kullanımlık plastikleri azaltabilmek için planlama yapıyorlar.’’

‘’Hatta Bahreyn’in bu sene bir geri dönüşüm uygulaması var ve ilk defa bir geri dönüşüm altyapısına yatırım yaptı. Ayrıca bunu sadece F1 yarışı için yapmayacaklar, bütün sene boyunca kullanacaklar.’'

‘’Bunlar sporu nasıl daha iyi bir konuma taşıyabileceğimiz konusunda küçük ve iyi örnekler. Bunları sadece kısa vadeli, gelecek adına da çalışmalarda bulunuyoruz.’’ dedi.