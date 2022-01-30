F1, Barselona testlerini neden yayınlamayacak?

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Sezon öncesi testlerine 1 aydan daha az süre kalmışken, Barselona'daki testlerin neden yayınlanmayacağı ortaya çıkmaya başlıyor.

Barselona'daki sezon öncesi testleri, artık bir testten ziyade "Shakedown" olarak nitelendiriliyor.

Bahreyn, yeni araçların ilk defa Sakhir'de izlenebilmesi için Liberty Media'ya ödeme yaptı ve bu yüzden de Barselona'daki "Shakedown" gizli tutulacak.

Liberty Media, sezon öncesinde iki pistte test gerçekleştirileceğini duyurmuştu. İlk test Barselona'da ve ikincisi de Sakhir'de gerçekleştirilecekti. Ancak artık Barselona'da yapılacak etkinlik "test" adı altında yapılmayacak ve bu etkinlik, "shakedown" adı altında gerçekleştirilecek.

10-12 Mart tarihleri arasında ise Bahreyn'de ilk "test" gerçekleştirilecek ve yeni araçlar ilk defa izlenebilecekler.

Bu iki etkinlik için farklı planlamalar da mevcut. Barselona'daki etkinlik F1TV'den yayınlamayacak olmasının yanı sıra bu etkinliğe basın da katılamayacak. Yani tam olarak bir gizlilik sağlanmaya çalışılacak.

Bahreyn'deki etkinlikte ise medya ve taraftarların erişiminde kısıtlamalar olmayacak. Yeni araçlar, aslında ilk olarak Barselona'da piste çıkacak olsalar da F1, herkesin odağını Bahreyn'e toplamaya çalışıyor.

Alfa Romeo Racing 2022 F1 car Fotoğraf: Alfa Romeo

F1, Bahreyn'in "özel olma" isteğini nasıl gerçeğe çevirebildi?

Herkesin odağının Bahreyn'e çevrilmek istenmesinin nedeni, Bahreyn'in Liberty Media'ya ödeme yapmış olması. 2022 sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapacak olan Bahreyn, araçların ilk olarak Sakhir'deki testlerde gösterilmesini ve böylelikle yeni çağın tamamıyla Bahreyn'de başlamasını istedi.

Bahreyn'in bu isteği, Liberty Media'yı zorladı çünkü Barselona'daki testler çok önceden planlanmıştı ve iptal edilemezdi. Ayrıca takımlar, araçları test etmek için iyi bir pist olan Barselona'nın kaldırılmasını istemiyorlardı.

Ancak F1, Bahreyn'in isteğinden vazgeçmedi.

İlk olarak, takımlardan Barselona'da farklı renk düzenleri kullanmaları istendi. Takımlar, Barselona'daki testlerde farklı bir renk düzeni kullanıp, Bahreyn'de gerçek renk düzenlerine geçecekti.

Bu, Bahreyn'in isteğini biraz da olsa yerine getirecekti ve araçların gerçek renk düzenleri ilk defa Bahreyn'de görülecekti.

Fakat takımlar buna sıcak bakmadılar. Birçok takım, takvimlerinin zaten sıkışık olduğunu belirtirken; araçlarını iki kere boyamanın hem para hem de zaman kaybı olduğunu vurguladı. Buna ek olarak, araçların gerçek renk düzenleri zaten lansmanlarda da görülebilecekti.

Dolayısıyla renk düzeni fikri rafa kaldırıldı.

Renk düzeni fikrinin kabul görmemesinin ardından, Barselona'daki testlerin yayınlanmaması fikri ortaya atıldı. İspanya'daki testlerin canlı yayınları yapılmayacaktı ve medyaya kısıtlamalar getirilecekti.

Bu fikir kabul gördü ve Barselona'daki etkinlik "shakedown" olarak nitelendirilmeye başlandı. Böylelikle Bahreyn testi, "özel" olacaktı.

Normalde Shakedown'larda takımlar 100 kilometre yol kat edebilir ve Pirelli'nin özel gösteri lastiğini kullanır. Ancak Barselona'daki testlerde herhangi bir sınırlama olmayacak ve gerçek bir test gerçekleştirilecek. Bundan dolayı bu teste "shakedown "denilmesi, garipti.

F1'in yeni çağının Barselona'da başlayacağını düşünsek de bu hikaye değişti ve F1'in yeni çağı artık taraftarlar için Sakhir'de başlayacak çünkü kısıtlamalar olmayacak.