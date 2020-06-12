F1, Bakü, Singapur ve Japonya GP'yi iptal edecek, resmi açıklama bugün gelebilir

Bu kararların ardından Mugello'nun 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın dokuzuncu ayağına ev sahipliği yapması bekleniyor.

Azerbaycan normalde, Avrupa dışında yapılması planlanan ilk yarıştı. Fakat iptal edilme kararı alındığı için yerini şimdi Mugello'nun alması ve Avrupa'daki yarış sayılarının artması bekleniyor.

Mugello'dan sonra da bir başka Avrupa yarışı daha yapılabilir ve Avrupa takvimi 10 yarışa çıkabilir.

Mugello, Formula 1'in şu noktada ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Takımlar, Monza'daki İtalya GP'nin ardından pek fazla yol gitmeden Mugello'ya gidebilecekler ve hem ulaşım hem de lojistik anlamda oldukça rahat edecekler. Ferrari de 1000. yarışını kendi ülkesinde kutlamış olacak.

Hockenheim'ın şansı da devam ediyor, ancak Mugello'nun rakibi değil. Almanya'daki pistin, Mugello'dan sonra F1 takviminin 10. yarışına ev sahipliği yapma ihtimali var.

Bakü'ye ek olarak Singapur ve Japonya'nın da bugün itibariyle resmen iptal edilmesi bekleniyor.

Singapur, bir cadde pisti olması ve çok fazla hazırlık gerektirmesi nedeniyle yarışa ev sahipliği yapamayacak. Ayrıca yarış seyircisiz veya çok az sayıda seyirci ile yapılabileceği için yapılan yatırımların karşılığını almaları da mümkün değil.

Suzuka yarışının da mevcut kısıtlamalar sonrası iptal edilmesi planlanıyor.

Hem Şanghay hem de Sochi şu noktada beklemede.

Durumun özellikle Amerika, Meksika, Brezilya ve Vietnam'da nasıl gelişeceğini görmek isteyen F1, Bahreyn'de ikinci bir yarış daha yapmayı hedefliyor.