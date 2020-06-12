Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
168 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

F1, Bakü, Singapur ve Japonya GP'yi iptal edecek, resmi açıklama bugün gelebilir

paylaşım
yorumlar
F1, Bakü, Singapur ve Japonya GP'yi iptal edecek, resmi açıklama bugün gelebilir
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Haz 2020 08:58

Motorsport.com İtalya, 2020 Bakü, Singapur ve Japonya Grand Prix'lerinin bugün resmen iptal edileceğini öğrendi.

Bu kararların ardından Mugello'nun 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın dokuzuncu ayağına ev sahipliği yapması bekleniyor.

Azerbaycan normalde, Avrupa dışında yapılması planlanan ilk yarıştı. Fakat iptal edilme kararı alındığı için yerini şimdi Mugello'nun alması ve Avrupa'daki yarış sayılarının artması bekleniyor.

Mugello'dan sonra da bir başka Avrupa yarışı daha yapılabilir ve Avrupa takvimi 10 yarışa çıkabilir.

Mugello, Formula 1'in şu noktada ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Takımlar, Monza'daki İtalya GP'nin ardından pek fazla yol gitmeden Mugello'ya gidebilecekler ve hem ulaşım hem de lojistik anlamda oldukça rahat edecekler. Ferrari de 1000. yarışını kendi ülkesinde kutlamış olacak.

Hockenheim'ın şansı da devam ediyor, ancak Mugello'nun rakibi değil. Almanya'daki pistin, Mugello'dan sonra F1 takviminin 10. yarışına ev sahipliği yapma ihtimali var.

Bakü'ye ek olarak Singapur ve Japonya'nın da bugün itibariyle resmen iptal edilmesi bekleniyor.

Singapur, bir cadde pisti olması ve çok fazla hazırlık gerektirmesi nedeniyle yarışa ev sahipliği yapamayacak. Ayrıca yarış seyircisiz veya çok az sayıda seyirci ile yapılabileceği için yapılan yatırımların karşılığını almaları da mümkün değil.

Suzuka yarışının da mevcut kısıtlamalar sonrası iptal edilmesi planlanıyor.

Hem Şanghay hem de Sochi şu noktada beklemede.

Durumun özellikle Amerika, Meksika, Brezilya ve Vietnam'da nasıl gelişeceğini görmek isteyen F1, Bahreyn'de ikinci bir yarış daha yapmayı hedefliyor.

Sonraki haber
Brawn, takvimde 15-16 yarışa sahip olacaklarından emin

Önceki haber

Brawn, takvimde 15-16 yarışa sahip olacaklarından emin
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Roberto Chinchero

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Ana önceliğimiz Vettel değil"

2
Formula 1

Resmi: 2020 Azerbaycan, Singapur ve Japonya GP iptal edildi!

9dk
3
Formula 1

Brawn: "Bahreyn'deki 2. yarış oval pistte olabilir"

4
Formula 1

F1, Bakü, Singapur ve Japonya GP'yi iptal edecek, resmi açıklama bugün gelebilir

45dk
5
Formula 1

Ferrari, sıralama yarışı fikrinin rafa kaldırılmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor

1s

Son Videolar

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama 07:07
Formula 1

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Son Haberler

F1, Bakü, Singapur ve Japonya GP'yi iptal edecek, resmi açıklama bugün gelebilir
F1

F1, Bakü, Singapur ve Japonya GP'yi iptal edecek, resmi açıklama bugün gelebilir

Resmi: 2020 Azerbaycan, Singapur ve Japonya GP iptal edildi!
F1

Resmi: 2020 Azerbaycan, Singapur ve Japonya GP iptal edildi!

Brawn, takvimde 15-16 yarışa sahip olacaklarından emin
F1

Brawn, takvimde 15-16 yarışa sahip olacaklarından emin

Liverpool'un ticari direktörü, Racing Point'e katıldı
F1

Liverpool'un ticari direktörü, Racing Point'e katıldı

Ferrari, sıralama yarışı fikrinin rafa kaldırılmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor
F1

Ferrari, sıralama yarışı fikrinin rafa kaldırılmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.