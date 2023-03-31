F1, Bakü için sprint yarışını "bağımsız" hale getirmeye hazırlanıyor!

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Temel fikir, sprint yarışı ve ana yarışın kendi sıralama seanslarına sahip olması gibi görünüyor. Böylelikle sprint yarışının sonucu, ana yarışın grid pozisyonlarını etkilemeyecek.

Plan F1 CEO'su Stefano Domenicali tarafından son F1 Komisyonu toplantısında takımlara anlatıldı ve takım patronlarından büyük destek gördü.

Fikir daha sonra, kuralların FIA ile birlikte kapsamlı bir şekilde görüşüldüğü Sportif Danışma Komitesi'nin son toplantısında takımların sportif direktörlerine de sunuldu.

Görünüşe bakılırsa sportif direktörler, konu hakkında bir dizi güncelleme yapılması için süre istediler.

Avustralya GP hafta sonu boyunca FIA içerisindeki tartışmalar ederken, nihai ayrıntılara henüz karar verilmedi.

Planlardan biri Cuma günkü 1. antrenman seansının ardından, pazar günkü ana yarışın gridini belirleyecek sıralama turlarının yapılması.

Alternatif plan ise Cumartesi günkü sprint yarışının sıralama turlarını Cuma günü, ana yarışın sıralama turlarını ise Cumartesi günü yapmak.

Temel zorluk, kuralların halihazırda zaten çok fazla revizyondan geçmiş olması ve şimdi başka güncellemeler daha yapılacak olması.

Kapalı park kuralının nasıl ele alınacağı ve lastik tahsisinin nasıl olacağı gibi dikkate alınması gereken pek çok husus var.

Pirelli, Bakü yarış hafta sonu için lastikleri çoktan üretti ve sevk etti.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Photo by: Alfa Romeo

Sprint hafta sonlarında, her sürücünün iki set sert, dört set orta ve altı set yumuşak olmak üzere 12 set lastiği bulunuyor.

Bu da işleri karıştırıyor çünkü sürücülerin mevcut lastik sayılarıyla iki tam sıralama turları geçirmesi mümkün değil.

Görünüşe bakılırsa F1, 2003-2005 yılları arasında başarıyla kullanılan ve daha az lastik gerektiren tek turluk sıralama formatını da tartışıyor.

İşin karmaşık yanı, yönetmeliklerin güncellenmiş versiyonunun FIA tarafından hazırlanması ve ardından sportif direktörler aracılığıyla takımlar tarafından yürütülecek olması.

Fakat çoğu Nisan tatili ve Paskalya dönemi nedeniyle tatilde olacak ve bu da kurallardaki değişiklik sürecini yavaşlatabilir.

Revize edilen kurallar, gerekli kontroller sonrası F1 Komisyonu'na ve nihai onay için Dünya Motor Sporları Konseyi'ne zamanında gönderilemezse, yeni format yaz aylarında Avusturya'da yapılacak bir sonraki sprint etkinliğinde kullanılabilir.

Haas'ın patronu Gunther Steiner, bu format sayesinde antrenmanların sayısını azaltacaklarını söylüyor.

Steiner, "Bakü'de ikinci bir sıralama turundan bahsediyoruz. Bunu nasıl yapacağımızı ve yapıp yapmayacağımızı bilmiyoruz."

"Eğer yaparsak, Cumartesi sabahı 2. antrenman yerine bir sıralama yapacağız. Ardından tek bir antrenmanın, istediğimizi elde etmek için yeterli olup olmayacağını değerlendirip oradan devam edeceğiz."

"Ardından da antrenman seansını seyirciler için daha ilgi çekici hale getirmek için ne yapacağımıza karar vereceğiz, çünkü bunu yapmamız gerekiyor."

"Bence adım adım ilerlemeli, sprint yarışlarında nasıl ikinci bir sıralama seansı yapabileceğimize dair bu engeli aşmalı ve sonra belki de bir sonraki adımı atmalıyız."

"Bence antrenmanları durdurarak, her şeyi birdenbire tek seferde çözmemiz gerekmiyor." dedi.