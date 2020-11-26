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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

F1, Bahreyn ve Abu Dhabi'de daha katı COVID-19 protokolleriyle karşılaşacak

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F1, Bahreyn ve Abu Dhabi'de daha katı COVID-19 protokolleriyle karşılaşacak
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Bahreyn ve Abu Dhabi GP hafta sonlarında COVID-19 protokolleri sıkılaştırılacak ve takımların kurallara daha fazla dikkat etmesi gerekecek.

Formula 1 ve FIA, Bahreyn ile Abu Dhabi'deki yarışların organizatörleriyle birlikte, COVID-19'un yayılmasını kontrol altına alma amacıyla kuralları sıkılaştıracak ve ek protokoller uygulayacak.

Öncelikle takımlarda, basında, FIA'da ya da F1 yönetiminde çalışan herkes, Bahreyn'e iner inmez COVID-19 testlerinden geçecekler ve bunun için test merkezinin kurulduğu Manama Havalimanına götürülecekler.

Daha sonra F1 ve F2 yarışlarının organizasyonunda yer alan yaklaşık 2 bin kişilik grup, kendilerini tecrit altında tutacakları otellere götürülecekler. Bu süreçte kimseyle temasa geçmelerine izin verilmeyecek.

Kişinin hareketini kaydeden ve enfekte kişilerle olası temaslarını izleyen özel bir mobil uygulamanın kullanımı da zorunlu kılındı. Bahreyn'de kaldıkları süre boyunca F1 personeli altı farklı testten geçecek ve pozitif çıkması durumunda hasta 14 gün süreyle karantinaya alınacak.

Abu Dhabi'de alınan önlemler ise "benzersiz" olacak. Tüm bu personel, FIA tarafından düzenlenen özel uçuşlarla yarışa gidebilecek. Normal ticari uçaklarla gidiş yasaklanmış durumda.

Takımlar sadece F1 tarafından planlanan otellerde kalabilecekler.

7 Aralık'ta takımlar, sürücüler, gazeteciler, FIA ve Formula 1 personeli Abu Dhabi havaalanına varacaklar ve ardından bir başka teste daha girecekler. Sonrasında 24 saat boyunca test sonucunu beklemeleri gerekecek.

Pistin bulunduğu Yas Marina'ya erişim kesinlikle sınırlı olacak ve yabancılar ne Abu Dhabi'den ne de Dubai'den pistin etrafına gelemeyecekler.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP Biletler
Editör Kemal Şengül

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