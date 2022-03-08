F1, Bahreyn testlerinde ilk kez drone ile çekim yapacak

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Formula 1, zemin etkili araçlarla beraber yepyeni bir döneme giriyor ve şovu mümkün olan en iyi şekilde aktarmak istiyor. Sakhir'de gerçekleştirilecek testler, perşembe günü başlayacak ve cumartesi akşamına kadar sürecek. Barselona testlerinin geride kalmasıyla beraber, Formula 1'in canlı yayınları da Bahreyn'le beraber başlıyor.

Barselona'da gerçekleştirilen üç günlük testte canlı TV yayını yoktu. Bahreyn, cömert bir anlaşma kapsamında, ikinci testin öne çıkmasını istedi ve sonunda isteğini aldı.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Erik Junius

Bu sayede taraftarlar, Bahreyn testiyle beraber yılın ilk canlı yayını seyredecek. Türkiye'de canlı yayın olmasa da, Sky Sports ve F1 TV, üç günlük testi canlı yayınlayacak. Seanslar üç gün boyunca her gün 10:00 ila 14:00, 15:00 ila 19:00 arasında gerçekleşecek.

FOM'un Medya ve Teknoloji Merkezi Biging Hill'den gelen bilgilere göre F1, TV şovunu geliştirecek bir dizi yenilik hazırlıyor.

Ferrari'nin çekim günündeki olumlu deneyiminin ardından Formula 1, Bahreyn'de resmi olarak drone çekimi kullanmaya başlayacak. Böylelikle pist üstündeki görüntülerin yelpazesi artırılacak.

Şu anda her aracın üzerinde bir dizi kamera yer alıyor ve ayrıca helikopter çekimleri de mevcut. Fakat şimdi bunlara drone da eklenecek.

Güvenlikle ilgili bir dizi endişe olsa da, drone'un ilk kez sezon öncesi testlerinde kullanılması, sistemin tüm boyutlarını görme fırsatı verecek.

Drone'un, özel çekim görüntülerle beraber hız hissini benzeri görülmemiş boyutta artıracağı düşünülüyor. Temelde 10 ila 15 metre irtifada olması beklenen bu drone'larla araçlar yanlamasına çekilecek ve böylelikle hem hız hissini artıracak hem de şovun duygu kalitesini yükseltecek.

Elicottero al GP del Portogallo Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images