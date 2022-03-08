Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Van der Garde: "Bu yıl çok güçlü bir Hamilton olacak" Sonraki / F1, Bahreyn testlerinde 4 pilotta kask kamerasını deneyecek
Formula 1 / Bahreyn Mart Testi Son dakika

F1, Bahreyn testlerinde ilk kez drone ile çekim yapacak

FOM, Bahreyn'de gerçekleştirilecek üç günlük testte, TV yayınlarının kalitesini artırmak amacıyla alçak irtifada uçacak drone'lar ile çekim yapacak. Bu sayede, özel çekimlerle hız hissini en iyi şekilde yaşatmayı planlıyorlar.

F1, Bahreyn testlerinde ilk kez drone ile çekim yapacak
Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Haberi dinle

Formula 1, zemin etkili araçlarla beraber yepyeni bir döneme giriyor ve şovu mümkün olan en iyi şekilde aktarmak istiyor. Sakhir'de gerçekleştirilecek testler, perşembe günü başlayacak ve cumartesi akşamına kadar sürecek. Barselona testlerinin geride kalmasıyla beraber, Formula 1'in canlı yayınları da Bahreyn'le beraber başlıyor.

Barselona'da gerçekleştirilen üç günlük testte canlı TV yayını yoktu. Bahreyn, cömert bir anlaşma kapsamında, ikinci testin öne çıkmasını istedi ve sonunda isteğini aldı.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Photo by: Erik Junius

Bu sayede taraftarlar, Bahreyn testiyle beraber yılın ilk canlı yayını seyredecek. Türkiye'de canlı yayın olmasa da, Sky Sports ve F1 TV, üç günlük testi canlı yayınlayacak. Seanslar üç gün boyunca her gün 10:00 ila 14:00, 15:00 ila 19:00 arasında gerçekleşecek.

FOM'un Medya ve Teknoloji Merkezi Biging Hill'den gelen bilgilere göre F1, TV şovunu geliştirecek bir dizi yenilik hazırlıyor.

Ferrari'nin çekim günündeki olumlu deneyiminin ardından Formula 1, Bahreyn'de resmi olarak drone çekimi kullanmaya başlayacak. Böylelikle pist üstündeki görüntülerin yelpazesi artırılacak.

Şu anda her aracın üzerinde bir dizi kamera yer alıyor ve ayrıca helikopter çekimleri de mevcut. Fakat şimdi bunlara drone da eklenecek.

Güvenlikle ilgili bir dizi endişe olsa da, drone'un ilk kez sezon öncesi testlerinde kullanılması, sistemin tüm boyutlarını görme fırsatı verecek.

Drone'un, özel çekim görüntülerle beraber hız hissini benzeri görülmemiş boyutta artıracağı düşünülüyor. Temelde 10 ila 15 metre irtifada olması beklenen bu drone'larla araçlar yanlamasına çekilecek ve böylelikle hem hız hissini artıracak hem de şovun duygu kalitesini yükseltecek.

Elicottero al GP del Portogallo

Elicottero al GP del Portogallo

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Van der Garde: "Bu yıl çok güçlü bir Hamilton olacak"
Önceki haber

Van der Garde: "Bu yıl çok güçlü bir Hamilton olacak"
Sonraki haber

F1, Bahreyn testlerinde 4 pilotta kask kamerasını deneyecek

F1, Bahreyn testlerinde 4 pilotta kask kamerasını deneyecek
Yorumları görüntüle
Franco Nugnes Daha fazlası
Franco Nugnes
F1, Bahreyn testlerinde 4 pilotta kask kamerasını deneyecek Bahreyn Mart Testi
Formula 1

F1, Bahreyn testlerinde 4 pilotta kask kamerasını deneyecek

Resmi: Imola, 2025 yılına kadar Formula 1 takviminde! Emilia Romagna GP
Formula 1

Resmi: Imola, 2025 yılına kadar Formula 1 takviminde!

Haas, sezona Fittipaldi ile başlayıp, sonrasında Giovinazzi'yi getirebilir Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Haas, sezona Fittipaldi ile başlayıp, sonrasında Giovinazzi'yi getirebilir

Son Haberler

F1, Bahreyn testlerinde 4 pilotta kask kamerasını deneyecek
Formula 1 Formula 1

F1, Bahreyn testlerinde 4 pilotta kask kamerasını deneyecek

F1, Bahreyn testlerinde ilk kez drone ile çekim yapacak
Formula 1 Formula 1

F1, Bahreyn testlerinde ilk kez drone ile çekim yapacak

Van der Garde: "Bu yıl çok güçlü bir Hamilton olacak"
Formula 1 Formula 1

Van der Garde: "Bu yıl çok güçlü bir Hamilton olacak"

F1, yeni F1 Manager 2022 video oyununu duyurdu!
Haber video
Formula 1 Formula 1

F1, yeni F1 Manager 2022 video oyununu duyurdu!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.