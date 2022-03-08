Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / F1, Bahreyn testlerinde ilk kez drone ile çekim yapacak
Formula 1 / Bahreyn Mart Testi Son dakika

F1, Bahreyn testlerinde 4 pilotta kask kamerasını deneyecek

Liberty Media, Bell ile ortaklaşa geliştirdikleri yeni kask kameralarını Bahreyn'de gerçekleştirilecek üç günlük testte, dört ayrı pilotla test edecek.

F1, Bahreyn testlerinde 4 pilotta kask kamerasını deneyecek
Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Haberi dinle

Perşembe gününden itibaren üç gün boyunca Bahreyn'de gerçekleştirilecek olan ikinci Formula 1 test seansı, sezona dair ilk gerçek görüntüleri sunacağı için büyük bir heyecanla bekleniyor.

Bu test, aynı zamanda sezonun başlangıcını temsil edecek ve Liberty Media, sezona mümkün olan en iyi şekilde başlamak istiyor. Bu kapsamda yayının kalitesini artırmak için arka planda devam eden çalışmalar var.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre geçen yıl Fernando Alonso, Charles Leclerc ve George Russell gibi pilotlar tarafından kullanılan kask kamerası, yeni sezon için büyük oranda gözden geçirildi ve sistem, artık sürücülerin araç içerisinde gördüklerine çok benzer bir görüntü sunacak.

Geçen yıldan alınan geri bildirimler çok olumluydu ve Bahreyn'de gerçekleştirilecek testte, dört sürücünün kaskında kullanılmasına karar verildi.

Şu anda TV sistemleri, dört kask kamerasını destekliyor. F1, gelecekte griddeki 20 sürücünün tamamının buna dahil olmasını istese de, günümüzde sadece 10 pilot buna dahil olabiliyor çünkü kask kamerası Bell ile birlikte tasarlandı ve geliştirildi. Başka bir deyişle sadece Bell kaskı kullanan sürücüler bunu kullanabilecek.

Bu kamera 8 mm çapında ve 2,5 gram ağırlığında. FIA tarafından onay alan kamera, kaskın içindeki koruyucu dolgunun üzerine yerleştirildi.

Amerikalı şirket Bell, özel çekimler sunmak adına, güvenlik sorununu çözen ve kaskın koruyucu dolgu kısmına mikro kamera eklemeyi başaran ilk şirket oldu.

paylaşım
yorumlar
F1, Bahreyn testlerinde ilk kez drone ile çekim yapacak
Önceki haber

F1, Bahreyn testlerinde ilk kez drone ile çekim yapacak
Yorumları görüntüle
Franco Nugnes Daha fazlası
Franco Nugnes
F1, Bahreyn testlerinde ilk kez drone ile çekim yapacak Bahreyn Mart Testi
Formula 1

F1, Bahreyn testlerinde ilk kez drone ile çekim yapacak

Resmi: Imola, 2025 yılına kadar Formula 1 takviminde! Emilia Romagna GP
Formula 1

Resmi: Imola, 2025 yılına kadar Formula 1 takviminde!

Haas, sezona Fittipaldi ile başlayıp, sonrasında Giovinazzi'yi getirebilir Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Haas, sezona Fittipaldi ile başlayıp, sonrasında Giovinazzi'yi getirebilir

Son Haberler

F1, Bahreyn testlerinde 4 pilotta kask kamerasını deneyecek
Formula 1 Formula 1

F1, Bahreyn testlerinde 4 pilotta kask kamerasını deneyecek

F1, Bahreyn testlerinde ilk kez drone ile çekim yapacak
Formula 1 Formula 1

F1, Bahreyn testlerinde ilk kez drone ile çekim yapacak

Van der Garde: "Bu yıl çok güçlü bir Hamilton olacak"
Formula 1 Formula 1

Van der Garde: "Bu yıl çok güçlü bir Hamilton olacak"

F1, yeni F1 Manager 2022 video oyununu duyurdu!
Haber video
Formula 1 Formula 1

F1, yeni F1 Manager 2022 video oyununu duyurdu!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.