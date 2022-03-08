F1, Bahreyn testlerinde 4 pilotta kask kamerasını deneyecek

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Perşembe gününden itibaren üç gün boyunca Bahreyn'de gerçekleştirilecek olan ikinci Formula 1 test seansı, sezona dair ilk gerçek görüntüleri sunacağı için büyük bir heyecanla bekleniyor.

Bu test, aynı zamanda sezonun başlangıcını temsil edecek ve Liberty Media, sezona mümkün olan en iyi şekilde başlamak istiyor. Bu kapsamda yayının kalitesini artırmak için arka planda devam eden çalışmalar var.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre geçen yıl Fernando Alonso, Charles Leclerc ve George Russell gibi pilotlar tarafından kullanılan kask kamerası, yeni sezon için büyük oranda gözden geçirildi ve sistem, artık sürücülerin araç içerisinde gördüklerine çok benzer bir görüntü sunacak.

Geçen yıldan alınan geri bildirimler çok olumluydu ve Bahreyn'de gerçekleştirilecek testte, dört sürücünün kaskında kullanılmasına karar verildi.

Şu anda TV sistemleri, dört kask kamerasını destekliyor. F1, gelecekte griddeki 20 sürücünün tamamının buna dahil olmasını istese de, günümüzde sadece 10 pilot buna dahil olabiliyor çünkü kask kamerası Bell ile birlikte tasarlandı ve geliştirildi. Başka bir deyişle sadece Bell kaskı kullanan sürücüler bunu kullanabilecek.

Bu kamera 8 mm çapında ve 2,5 gram ağırlığında. FIA tarafından onay alan kamera, kaskın içindeki koruyucu dolgunun üzerine yerleştirildi.

Amerikalı şirket Bell, özel çekimler sunmak adına, güvenlik sorununu çözen ve kaskın koruyucu dolgu kısmına mikro kamera eklemeyi başaran ilk şirket oldu.