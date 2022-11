F1, bağımsız Sprint yarışı fikrini yeniden değerlendirecek

Bu hafta sonu düzenlenen Brezilya GP, 2022'deki üçüncü ve son Sprint hafta sonuna ev sahipliği yapacak. Böylece Sprint yarışıyla ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Uzun zamandır Cumartesi günü yarış yapılması fikrine karşı olduğunu dile getiren son iki sezonun şampiyonu Max Verstappen, konseptle alakalı eleştirilerini bu hafta sonu da dile getirdi.

Verstappen, pilotların Pazar günkü yarış öncesinde grid pozisyonunu korumak için risk alma konusunda isteksiz olmalarının, Sprint yarışının olumsuz yönlerinden birisi olduğunu söylemişti.

Verstappen, "Dürüst olmam gerekirse, bunun büyük bir hayranı değilim çünkü gerçekten yarıştığımızı hissetmiyorum."

"Çok az puan alabiliyorsunuz ancak aynı zamanda çok risk alamıyorsunuz çünkü ana yarışta gerçek puanları alıyorsunuz. Sprint yarışında pit stop yapmıyorsunuz, bu yüzden yarış mesafesi boyunca dayanması için tek set lastik takıyorsunuz."

"Bu araçlarla muhtemelen yarışmak biraz daha iyi. Ancak genel olarak, bir araç pozisyon kaybetmediyse, çok fazla geçiş görmüyorsunuz. Bu yüzden evet, benim için pek eğlenceli değil." demişti.

F1, 2023'te 6 hafta sonunda Sprint formatının uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştı. Bunun kesinleşmesinin ardından FIA ve takımlarla planlama çalışmalarına başlandı.

F1'in önümüzdeki haftalarda hangi yarışlarda bu formatın uygulanacağına karar vermesi dışında, bağımsız yarış düzenleme fikrini değerlendireceği düşünülüyor.

Bağımsız yarış fikri hayata geçerse, bu durumda cuma günü yapılan sıralama sonucuna göre Pazar günkü yarışın grid pozisyonları belirlenecek.

Haas pilotu Kevin Magnussen, böyle bir değişiklik olursa bunun pilotların Sprint yarışında daha fazla zorlayabileceği manasına geleceğini söyledi.

Magnussen, "Max, Pazar günkü yarış öncesinde grid pozisyonlarını belirlediği için sprintte almak istediğiniz risklerin daha az olduğu konusunda iyi bir noktaya değindi."

"Bu yüzden belki iyi bir düzenlemeyle bu ayrılabilir. Bu durumda onu yapabilirler." dedi.

Max Verstappen leads the rest of the field at the start of the Austrian GP sprint.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images