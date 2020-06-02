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Formula 1 / Son dakika

F1, aynı pistteki ikinci yarışlara farklı isimler verecek

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F1, aynı pistteki ikinci yarışlara farklı isimler verecek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Haz 2020 11:12

Formula 1, Avusturya ve Britanya'daki ikinci yarışa farklı isimler verme kararı aldı.

Formula 1'de 2020 sezonuna ev sahipliği yapması planlanan Avustralya, Monako, Fransa ve Hollanda Grand Prix'ler iptal edilirken, bazı yarışların daha iptal edilmesi bekleniyor.

F1, tam da bundan ötürü eksik yarışların yerini doldurabilmek için bazı ülkelerde iki yarış yapma kararı aldı.

Buna göre 5 Temmuz'da sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapacak Avusturya, 12 Temmuz'da ikinci bir yarışa daha ev sahipliği yapacak.

Britanya da yine 2 ve 9 Ağustos'ta iki F1 yarışına ev sahipliği yapacak.

F1 yönetimi, karışıklık olmaması için yarış isimlerinde değişiklik yapmayı seçti. Buna göre yarışın ismi farklı olacka.

Avusturya'daki ilk yarışa Avusturya GP adı verildi. İkinci yarışa ise Styrian GP adı verilecek. Diğer adıyla Steiermark, Avusturya'nın güneydoğu ve orta kesiminde yer alan federal bir eyâlet.

Britanya'daki ilk yarış "Britanya GP" ikinci yarış ise "70th Anniversary GP" yani "70. yıl dönümü GP" adını taşıyacak.

İtalya'nın da ikinci bir yarış için F1'le görüşme yaptığı biliniyor.

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Editör Christian Nimmervoll

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