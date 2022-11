F1, aynaların yerini alacak araç içi video ekranlarına bakıyor fakat ciddi engeller var

Araç tasarımcıları her zaman, aynaları aerodinamik hava akışına en az etkide bulunacak şekilde tasarlamaya çalışıyorlar. Buna karşı FIA ise her zaman güvenlik gerekçesiyle onların boyutunu ve pozisyonunu belirleyen kurallar hazırlıyor.

Ancak Formula 1 gibi teknolojik açıdan üst seviyede olan bir sporda, pilotların hâlâ bu kadar eski bir konsepte, ilk yarış araçlarından bu yana yer alan bir parçaya güveniyor olması şaşırtıcı kabul ediliyor.

GPS verilerinin çok gerçekçi olduğu, araç üstü kameraların çok yaygın ve yüksek hızlı dijital işlemlerin gerçekleştirildiği F1'de artık bu alanda sıradaki adımı atmanın mantıklı olduğu düşünülüyor.

Bu kapsamda F1 araçlarının kokpitlerine, araç içerisindeki ekrandan aracın arkasını gösterecek zorunlu kamera görüntüsü eklenebilir.

F1'de arka tarafı gösteren kameralar ve ekranlar, ilk kez gündeme gelmiyor. Birkaç sene önce pilotlar ve FIA bu konuyu masaya yatırmıştı.

Carlos Sainz 2018'de, "Ayna yerine kamera konulmasını teklif ettik, diğer kategorilerde bu var. FIA bu tekifi inceleyecek."

"Bu teklif sürücülerden geldi. Başka kategorilerde olduğunu biliyoruz. WEC'de car. Bu kesin gelir demek değil ama bir seçenek olabilir." demişti.

Digital rear view mirror with AMOLED technology in the Audi R18 e-tron quattro

Photo by: Audi Communications Motorsport