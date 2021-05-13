F1, Avusturya'da ikinci bir yarış düzenleyebilir

Türkiye, Kanada Grand Prix'sinin iptal edilmesinin ardından Formula 1 takvimine sonradan dahil olmuştu.

Ancak İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeye almasının ardından yarış iptal edilecek gibi görünüyor.

Formula 1, Türkiye Grand Prix'siyle ilgili nihai kararını cuma günü açıklayacak.

Son çıkan iddialara göre ise, Türkiye'nin 13 Haziran'daki yerini başka bir ülke almayacak. Bununla beraber Avusturya'da iki yarış yapılma ihtimali var.

Bu fikre göre 27 Haziran'da yapılması planlanan Fransa Grand Prix'si bir hafta erkene, yani 20 Haziran'a çekilecek.

27 Haziran'da ilk Avusturya yarışı, 4 Temmuz'da ise ikinci Avusturya yarışı gerçekleştirilecek. Böylelikle yılın ilk üçlü yarışı gerçekleşmiş olacak.

Bu, son günlerin en çok konuşulan konularından birisi ve hem BBC hem de pek çok kaynak benzer bilgiye sahip gibi görünüyor. Yine de henüz nihai karar verilmiş değil.

Red Bull Ring padoğu Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images