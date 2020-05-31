F1, ilk yarışlarda ters grid fikrini deneyebilir!

Formula 1 oldukça uzun zamandır ters grid ve sprint yarışlarını denemesi düşünüyor. Ancak şimdiye kadar bu fikir takımların ilgisini çekmedi ya da tepkileriyle karşılandı.

Ancak koronavirüsten sonra F1'i ayakta tutmaya çalışan Liberty, farklı çözümler denemek istiyor ve bunlardan bir tanesi de ters gridle yapılacak olan bir sprint yarışı.

The Race ve Mark Hughes'ın özel haberlerine göre Formula 1, bu yıl iki yarışa ev sahipliği yapacak Red Bull Ring ile Silverstone'da ters grid fikrini denemeyi düşünüyor.

Liberty Media, cuma günü FIA ve takımlarıyla birlikte Red Bull Ring ile Silverstone'daki yarışlarda, geleneksel sıralama turları yerine ters gridle dizilmiş bir sprint yarışı yapma fikrini görüştü.

Fikre göre sıralama turları yapılmayacak, bunun yerine şampiyona sonucuna göre tersten dizilmiş kısa bir yarış yapılacak.

Yani mesela şampiyonada ilk sırada Lewis Hamilton varsa onun sonuncu, son sırada yer alıyorlarsa Williams pilotlarının ilk iki sıradan başladığı bir grid oluşacak. Bu kısa sprint yarışının sonucuna göre de pazar günkü gerçek yarışın gridi belirlenecek.

Yani bu yarışı birinci bitiren, pazar günkü gerçek yarışa pole pozisyonundan başlayacak.

Şimdilik yarışın kaç tur süreceği, cumartesi günkü yarışta puan verilip verilmeyeceği bilinmiyor.

Ancak bunun sadece Red Bull Ring ve Silverstone'daki ikinci yarışta denenmesi bekleniyor. İlk yarışlarda ise normal geleneksel sıralama turları ve yarış formatı olacak.

Bu, sprint yarışlarıyla ilgili sistemin faydalarını ve zararlarını görme fırsatı verecek. Ayrıca kıyas yapma fırsatı da olacak.

FIA'nın bu kararı desteklediği biliniyor ancak kurallara göre tüm takımlar izin verdiği takdirde yürürlüğe girebilecek.

Cuma günü oylama yapılmadı ancak söylentilere göre on takımdan dokuzu, bu fikri desteklerken, bir tanesi bu fikre karşı çıktı.

Gelecek hafta bu konuda resmi bir oylama yapılacağı söyleniyor. Bunun öncesinde de konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapılacak.

Konunun bir an önce açıklığa kavuşması gerekiyor çünkü izin verilirse, FIA'nın tüm olası senaryolarla ilgili yeni kurallar yazması gerekecek.