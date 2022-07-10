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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

F1, Avusturya GP organizatörü ile "kabul edilemez" taraftar tacizini görüşecek

Formula 1, Red Bull Ring'de bir dizi taraftar tarafından bildirilen "kabul edilemez" tacizi Avusturya Grand Prix organizatörü ile görüşeceğini doğruladı.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
F1, Avusturya GP organizatörü ile "kabul edilemez" taraftar tacizini görüşecek
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Avusturya GP hafta sonunda sosyal medyada bazı taraftarlar, homofobik ve ırkçı hakaretler, ıslık çalma ve diğer taciz edici yorumlar dahil olmak üzere yaşadıkları tacizleri gösteren paylaşımlar yaptılar.

Yaşananlar F1'e bildirildi ve sporun yönetimi tarafından yapılan açıklamada bu tartışmalı olayların organizatörlerle konuşulacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Bazı taraftarların etkinlikte başkaları tarafından tamamen kabul edilemez yorumlara maruz kaldığına dair şikayetlerinden haberdarız."

"Bunu organizatörlere ve güvenliğe bildirdik. Yaşananları bildiren kişilerle görüşeceğiz. Bu olayları çok ciddiye alıyoruz."

"Bu tür davranışlar kabul edilemez ve hoş görülmeyecektir. Tüm taraftarlara saygı gösterilmelidir." denildi.

Taraftarlar arasındaki sıkıntı, sıralamalarda Lewis Hamilton'ın geçirdiği kazanın ardından kutlama yapanlar olmasıyla dikkat çekmişti.

Bu hafta sonu için 105 bin kişilik biletin hepsinin satıldığı, bunlardan yaklaşık 50.000 bileti Hollandalı taraftarların aldığı biliniyor.

Dutch fans turn the grnadstands orange

Dutch fans turn the grnadstands orange

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton, taraftarların kaza yapan pilotun durumunu bilmemelerine rağmen kazaya sevinmelerinin şaşkınlık verdiğini söylemişti.

Hamilton, "Kaza anında onları duymadım, yani kazada bir sürü şey yaşadım."

"Fakat ne olursa olsun bunların hiçbirine katılmıyorum ya da göz yummuyorum."

"Bir sürücü hastaneye kaldırılabilirdi. Bunu da kutlayacak mıydınız? Yani, sporumuzun ne kadar tehlikeli olduğunu bile bile insanların bunu yapması akıllara durgunluk veriyor."

"Hastanede olmadığım ve ağır yaralanmadığım için minnettarım ama birinin kazasını veya yaralanmasını asla kutlayamazsınız. Bir kaza olmasa bile Silverstone'da ve burada bu yapılmamalıydı." demişti.

Verstappen, Silverstone GP hafta sonunda röportaj esnasında yuhalanmıştı.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff da buna karşı çıktı.

Wolff, "Yuhalama, sürücüye kişisel bir saldırıdır. Taraftarlar kendilerini orada görmeli ve orada olup yuhalandığını düşünmeli. Bence pilotların ya da Horner'ın Silverstone'da yuhalanması doğru değildi."

"Bence bu doğru değil. Yani umarım mantıklı konuşabiliriz. Taraftarları seviyoruz, orada olmalarını istiyoruz, duygusal ve tutkulu olmalarını istiyoruz ama olay kişiselleştiğinde bu olmamalı." dedi.

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