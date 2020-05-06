F1, Avusturya GP kararını Mayıs sonunda verecek

Formula 1'in patronları, sezona 5 Temmuz'da Avusturya'da başlamak istediklerini pek çok kez söylediler. Ancak bu karar henüz resmileşmedi ve GPFans'e göre nihai karar Mayıs ayı sonuna kadar verilecek.

Red Bull takımının temsilcileri daha önce pek çok kez yarış pistinin bir bütün olarak yarış için hazır olduğunu söylediler. Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, hazırlığın üç hafta içinde tamamlanabileceğini savundu ve Red Bull takım patronu Christian Horner da "her şey hazır durumda" dedi.

Bununla birlikte, Avusturya Grand Prix'si sadece çok katı bir güvenlik önlemleri alınırsa gerçekleşecek. Böyle bir çalışmayı yerine getirebilmek için yarış organizatörleri ve pist çalışanlarının biraz daha fazla zamana ihtiyacı var. Bunun için Mayıs sonu ideal zaman aralığı olacak.

Aynı zamanda, GPFans'e göre, yarışın organizasyonuyla ilgili tüm detaylar da henüz tam olarak bilinmiyor. Örneğin basın temsilerinin hafta sonunda yer alıp almayacağı konusundaki karar net değil.

Başlangıçta, basın mensuplarının Spielberg'deki yarış pistine girmelerine izin verilmeyeceği düşünülüyordu, ancak şimdi FIA ve Formula 1'in ek önlemler alarak gazetecileri yarış hafta sonuna getirebileceği ortaya çıktı.

Spielberg'deki yarışla ilgili nihai karar ise hükümete bağlı olacak. Avusturya'da karantina kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılıyor ve eğer mevcut durum Mayıs sonuna kadar kötüleşmezse, yetkililer yarışa yeşil ışık yakacaklar.