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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Avusturya GP / Analiz

F1 Avusturya GP güncellemeleri: Mercedes, Red Bull ve Renault

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F1 Avusturya GP güncellemeleri: Mercedes, Red Bull ve Renault
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matt Somerfield, Writer
Çeviren: Abdullah Çelik
7 Tem 2020 17:01

Formula 1 takımları, sezonun başlamasıyla birlikte yeni güncellemeleri piste çıkardılar. Bu içeriğimizde Mercedes, Red Bull ve Renault takımlarının Avusturya GP'ye getirdikleri güncellemeleri inceleyeceğiz.

MERCEDES

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Mercedes AMG F1 W11 arka kanat kıyaslaması

Mercedes AMG F1 W11 arka kanat kıyaslaması
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Bu resimde Mercedes'in Avustralya paketi ile Avusturya paketi arasındaki arka kanat farkını görebilirsiniz. Avusturya'ya getirilen arka kanadın dış kısmında yer alan 3 parçanın, önceki arka kanada göre daha genişlemiş olduğu görülüyor. Bunun dışında öndeki parçanın altından en geriye doğru uzanan yatay bir parça daha bulunuyor.

Mercedes AMG F1 W11 arka kanat detay

Mercedes AMG F1 W11 arka kanat detay
2/5

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes bu sene DRS mekanizmasına bağlanan tek destek kolu kullanıyor. Geçen sene Mercedes arka kanat için çift destek kolu kullanıyordu. Bu tasarım ile ağırlık ve aerodinamik özgürlük arasında değiş tokuş yapılıyor. Y-Lon olarak adlandırılan bu tasarımda destek kolunun alt tarafında egzozu tamamen saran tek parça bir tasarım yer alıyor. Karbon kanadın altındaki parça, tamamen sert bir parçadan üretilmiyor. Bu parça ağırlığı mümkün olduğu kadar düşürecek şekilde hazırlanıyor.

Mercedes F1 W11 şasi kanatçıkları

Mercedes F1 W11 şasi kanatçıkları
3/5

Fotoğraf: LAT Images

Kırmızı ok ile gösterilen kanat, eskiden şasinin iki yanında yer alıyordu. Yeni araçta ise bu kanatlar hem daha geniş, hem de şasinin üst bir noktasında konumlandırılmışlar.

Mercedes W11 kıyaslaması

Mercedes W11 kıyaslaması
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Ön tarafta yapılan değişikliklerin devamı olarak dikiz aynalarında da değişiklik yaptı. Eskiden ayna kolları daha kıvrımlıyken Avusturya'da daha köşeli bir tasarıma geçildi

Mercedes F1 W11 soğutma detay

Mercedes F1 W11 soğutma detay
5/5

Fotoğraf: LAT Images

Motor bölümünden maksimum sıcaklık çıkışı sağlamak için kokpitin yanına geniş paneller eklendi ve motor kapağı panelinde de benzer kanallar açıldı. Bu kanallar farklı amaçla kullanılıyorlar. Yarışta motor kapağı üzerindeki panel kullanılmadı.

RED BULL

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Red Bull Racing RB16 ön kanadı

Red Bull Racing RB16 ön kanadı
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Silverstone'daki film çekimi sürüşünde yeni parçaları araca ekleyen Red Bull, Avusturya'da daha fazlasına sahipti ve bunlardan birisi yeni burundu. Yeni burun, Mercedes'in yıllardan beri kullandığı daha ince yapıya sahip. Bunun dışında ön kanat bağlantıları, burnun yanından değil burnun altından daha az yeri kaplayacak şekilde aşağıya doğru iniyor. Bu sayede burnun ucunda yer alan kanallar daha oval hatlara sahip olacak şekilde tasarlandı. Burun ucundaki ana kanal üstünde yer alan bölümde önceden iki farklı kanal yer alıyordu ancak o da tek kanala döndürüldü.

Red Bull Racing RB16 ftaban

Red Bull Racing RB16 ftaban
2/2

Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull'un tabanında da yenilikler vardı. Aerodinamistler, aracın dengesini iyileştirecek ve yere basma gücüne yardımcı olacak kanatçıklar ekledi.

RENAULT

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Renault F1 Team R.S.20 ön kanat kıyaslaması

Renault F1 Team R.S.20 ön kanat kıyaslaması
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Bu resimde hem yeni hem de eski ön kanadı görebilirsiniz. Üstteki sezon öncesinde kullanılan eski ön kanadı, altta ise yeni ön kanadı görüyorsunuz. Yeni ön kanadın dış kısmında hava akımı şeklinin değiştirilmesi hedeflendiği görülüyor. Kırmızı okta ön kanat dış plakasının şeklinin değiştiğini, mavi ok kenar plakasının dış arka tarafına yeni kıvrımlı minik kanatçık eklendiğini, siyah ok kenar plakasının arka tarafında Ferrari tarzı bir basamak eklendiğini, beyaz ok ise flap profilinde değişiklik yapıldığını gösteriyor. Tüm bunlar ön kanadın dış kısmındaki havanın lastiklerin dışına doğru yönlendirilmeye çalışılacağını işaret ediyor.

Renault F1 Team R.S.20 bargeboard

Renault F1 Team R.S.20 bargeboard
2/4

Fotoğraf: Giorgi Piola

Bargeboard bölgesi aracın oldukça karmaşık ve hassas bölgesidir. Birçok hava akımı yapısı, bu bölgede birleşir. Yeni bargeboard'un en ucunda tırtıklı bölümünün arkasında mantar tarzı kanatçıklar, tabana doğru geçiş bölgesinde 3 kanatçık ve taban kısmındaki dikey kanatçıklar Avusturya paketine eklenen yeniliklerden.

Renault F1 Team R.S.20

Renault F1 Team R.S.20
3/4

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Renault aracın arkasında asimetrik soğutma çıkışları kullandı. Sol tarafta yer alan çıkış, diğerine göre daha büyük. Difüzörün de dış bölümlerinde değişiklikler yapıldı.

Renault F1 Team floor detail

Renault F1 Team floor detail
4/4

Fotoğraf: Giorgi Piola

Aracın ön tarafında yapılan değişikliklere paralel olarak tabanda da değişiklikler yapıldı ve arka tarafa birçok kanatçık eklendi. Tabana paralel bir şekilde geriye doğru uzanan birçok ucu kapalı yarık kullanıldı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Takımlar Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al , Renault F1 Team
Editör Giorgi Piola

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