F1 Avusturya GP güncellemeleri: Mercedes, Red Bull ve Renault

Mercedes AMG F1 W11 arka kanat kıyaslaması 1 / 5 Fotoğraf: Giorgi Piola Bu resimde Mercedes'in Avustralya paketi ile Avusturya paketi arasındaki arka kanat farkını görebilirsiniz. Avusturya'ya getirilen arka kanadın dış kısmında yer alan 3 parçanın, önceki arka kanada göre daha genişlemiş olduğu görülüyor. Bunun dışında öndeki parçanın altından en geriye doğru uzanan yatay bir parça daha bulunuyor.

Mercedes AMG F1 W11 arka kanat detay 2 / 5 Fotoğraf: Giorgi Piola Mercedes bu sene DRS mekanizmasına bağlanan tek destek kolu kullanıyor. Geçen sene Mercedes arka kanat için çift destek kolu kullanıyordu. Bu tasarım ile ağırlık ve aerodinamik özgürlük arasında değiş tokuş yapılıyor. Y-Lon olarak adlandırılan bu tasarımda destek kolunun alt tarafında egzozu tamamen saran tek parça bir tasarım yer alıyor. Karbon kanadın altındaki parça, tamamen sert bir parçadan üretilmiyor. Bu parça ağırlığı mümkün olduğu kadar düşürecek şekilde hazırlanıyor.

Mercedes F1 W11 şasi kanatçıkları 3 / 5 Fotoğraf: LAT Images Kırmızı ok ile gösterilen kanat, eskiden şasinin iki yanında yer alıyordu. Yeni araçta ise bu kanatlar hem daha geniş, hem de şasinin üst bir noktasında konumlandırılmışlar.

Mercedes W11 kıyaslaması 4 / 5 Fotoğraf: LAT Images Ön tarafta yapılan değişikliklerin devamı olarak dikiz aynalarında da değişiklik yaptı. Eskiden ayna kolları daha kıvrımlıyken Avusturya'da daha köşeli bir tasarıma geçildi