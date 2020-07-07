Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
F1 Avusturya GP güncellemeleri: Mercedes, Red Bull ve Renault
Formula 1 takımları, sezonun başlamasıyla birlikte yeni güncellemeleri piste çıkardılar. Bu içeriğimizde Mercedes, Red Bull ve Renault takımlarının Avusturya GP'ye getirdikleri güncellemeleri inceleyeceğiz.
MERCEDES
Mercedes AMG F1 W11 arka kanat kıyaslaması
Fotoğraf: Giorgi Piola
Bu resimde Mercedes'in Avustralya paketi ile Avusturya paketi arasındaki arka kanat farkını görebilirsiniz. Avusturya'ya getirilen arka kanadın dış kısmında yer alan 3 parçanın, önceki arka kanada göre daha genişlemiş olduğu görülüyor. Bunun dışında öndeki parçanın altından en geriye doğru uzanan yatay bir parça daha bulunuyor.
Mercedes AMG F1 W11 arka kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes bu sene DRS mekanizmasına bağlanan tek destek kolu kullanıyor. Geçen sene Mercedes arka kanat için çift destek kolu kullanıyordu. Bu tasarım ile ağırlık ve aerodinamik özgürlük arasında değiş tokuş yapılıyor. Y-Lon olarak adlandırılan bu tasarımda destek kolunun alt tarafında egzozu tamamen saran tek parça bir tasarım yer alıyor. Karbon kanadın altındaki parça, tamamen sert bir parçadan üretilmiyor. Bu parça ağırlığı mümkün olduğu kadar düşürecek şekilde hazırlanıyor.
Mercedes F1 W11 şasi kanatçıkları
Fotoğraf: LAT Images
Kırmızı ok ile gösterilen kanat, eskiden şasinin iki yanında yer alıyordu. Yeni araçta ise bu kanatlar hem daha geniş, hem de şasinin üst bir noktasında konumlandırılmışlar.
Mercedes W11 kıyaslaması
Fotoğraf: LAT Images
Ön tarafta yapılan değişikliklerin devamı olarak dikiz aynalarında da değişiklik yaptı. Eskiden ayna kolları daha kıvrımlıyken Avusturya'da daha köşeli bir tasarıma geçildi
Mercedes F1 W11 soğutma detay
Fotoğraf: LAT Images
Motor bölümünden maksimum sıcaklık çıkışı sağlamak için kokpitin yanına geniş paneller eklendi ve motor kapağı panelinde de benzer kanallar açıldı. Bu kanallar farklı amaçla kullanılıyorlar. Yarışta motor kapağı üzerindeki panel kullanılmadı.
RED BULL
Red Bull Racing RB16 ön kanadı
Fotoğraf: Giorgi Piola
Silverstone'daki film çekimi sürüşünde yeni parçaları araca ekleyen Red Bull, Avusturya'da daha fazlasına sahipti ve bunlardan birisi yeni burundu. Yeni burun, Mercedes'in yıllardan beri kullandığı daha ince yapıya sahip. Bunun dışında ön kanat bağlantıları, burnun yanından değil burnun altından daha az yeri kaplayacak şekilde aşağıya doğru iniyor. Bu sayede burnun ucunda yer alan kanallar daha oval hatlara sahip olacak şekilde tasarlandı. Burun ucundaki ana kanal üstünde yer alan bölümde önceden iki farklı kanal yer alıyordu ancak o da tek kanala döndürüldü.
Red Bull Racing RB16 ftaban
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull'un tabanında da yenilikler vardı. Aerodinamistler, aracın dengesini iyileştirecek ve yere basma gücüne yardımcı olacak kanatçıklar ekledi.
RENAULT
Renault F1 Team R.S.20 ön kanat kıyaslaması
Fotoğraf: Giorgi Piola
Bu resimde hem yeni hem de eski ön kanadı görebilirsiniz. Üstteki sezon öncesinde kullanılan eski ön kanadı, altta ise yeni ön kanadı görüyorsunuz. Yeni ön kanadın dış kısmında hava akımı şeklinin değiştirilmesi hedeflendiği görülüyor. Kırmızı okta ön kanat dış plakasının şeklinin değiştiğini, mavi ok kenar plakasının dış arka tarafına yeni kıvrımlı minik kanatçık eklendiğini, siyah ok kenar plakasının arka tarafında Ferrari tarzı bir basamak eklendiğini, beyaz ok ise flap profilinde değişiklik yapıldığını gösteriyor. Tüm bunlar ön kanadın dış kısmındaki havanın lastiklerin dışına doğru yönlendirilmeye çalışılacağını işaret ediyor.
Renault F1 Team R.S.20 bargeboard
Fotoğraf: Giorgi Piola
Bargeboard bölgesi aracın oldukça karmaşık ve hassas bölgesidir. Birçok hava akımı yapısı, bu bölgede birleşir. Yeni bargeboard'un en ucunda tırtıklı bölümünün arkasında mantar tarzı kanatçıklar, tabana doğru geçiş bölgesinde 3 kanatçık ve taban kısmındaki dikey kanatçıklar Avusturya paketine eklenen yeniliklerden.
Renault F1 Team R.S.20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Renault aracın arkasında asimetrik soğutma çıkışları kullandı. Sol tarafta yer alan çıkış, diğerine göre daha büyük. Difüzörün de dış bölümlerinde değişiklikler yapıldı.
Renault F1 Team floor detail
Fotoğraf: Giorgi Piola
Aracın ön tarafında yapılan değişikliklere paralel olarak tabanda da değişiklikler yapıldı ve arka tarafa birçok kanatçık eklendi. Tabana paralel bir şekilde geriye doğru uzanan birçok ucu kapalı yarık kullanıldı.
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