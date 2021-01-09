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Formula 1 / Son dakika

F1, Avustralya GP'yi Ekim veya Kasım aylarında yapmayı düşünüyor

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F1, Avustralya GP'yi Ekim veya Kasım aylarında yapmayı düşünüyor
Ekleyen:
, Editör

Son çıkan haberlere göre Formula 1, 2021 Avustralya Grand Prix'sini Ekim ya da Kasım civarı yapmayı planlıyor.

Avustralya Grand Prix'sinin ertelendiğine dair resmi haber henüz gelmedi ancak bunun sadece bir formaliteden ibaret olduğu düşünülüyor.

Formula 1 yönetimi, sezon öncesi testlerini Bahreyn'de yapma kararı alırken, yeni sezonun burada başlaması planlanıyor.

Formula 1 ve yarış organizatörleri, Avustralya Grand Prix'sinin iptal edilmesini değil, ertelenmesini istiyor. Bundan ötürü F1, yeni bir takvim üzerinde çalışıyor.

FormulaPassion'ın haberine göre Albert Park'taki yarışın Ekim sonunda veya Kasım ayının başında yapılması planlanıyor.

Şu anda takvimin son bölümü oldukça sıkışık durumda. Ekim ayında sadece Japonya GP'den sonraki 17 Ekim haftası boş. Kasım ayında ise 7 Kasım ve 21 Kasım tarihleri boş.

Formula 1 yönetimi, Brezilya GP'den sonraki hafta yani 7 Kasım'da Avustralya GP'yi gerçekleştirmeyi düşünebilir.

Bununla beraber COVID-19 durumu göz önüne alındığında takvimin genel olarak değişmesi bekleniyor.

Öte yandan Imola'nın takvime dönüşü için de çalışmalar devam ediyor.

İl Resto del Carlino'nun haberine göre Imola ve Formula 1 yönetimi arasında gerçekleştirilen görüşmelerde sona yaklaşılıyor.

İtalyan kaynağa göre pist ile Formula 1 arasında genel anlamda bir anlaşma sağlandı ancak fiyat konusuna bir çözüm bulunması gerekiyor.

Imola yarışa ev sahipliği yapabilmek için finansal destek bulmaya çalışıyor ama her şey taraftarların yarışta yer alıp almayacağına bağlı olacak.

Şu anda Imola, F1 organizatörlerinin normal bir sezon için istediği 20/25 milyon euro'luk ücreti ödemeye istekli değil.

Gazeteye göre anlaşma sağlandığı takdirde Imola yarışı 18 Nisan'da yapılacak.

Yeni sezon Bahreyn'de başlayacak ve ardından Imola, Portimao, Barcelona ve Monako yarışları gerçekleştirilecek.

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Editör Kemal Şengül

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