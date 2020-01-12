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Formula 1 / Avustralya GP / Son dakika

F1, Avustralya'daki yangını yakından takip ediyor

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F1, Avustralya'daki yangını yakından takip ediyor
Ekleyen:
, Writer
12 Oca 2020 06:17

Formula 1 yönetimi, Avustralya'da devam eden yangın felaketinin durumunu ve yarışa olan etkisini takip ediyor.

Avustralya, Ekim ayından bu yana tarihinin en ağır orman yangınlarıyla karşı karşıya.

En az 49.500 kilometrelik alanın - Hollanda'dan daha büyük bir alan - yangında yok olduğu açıklandı.

8 milyon hektarlık bir alanı küle çeviren yangında toplam 25 kişi hayatını kaybetti. 2 binden fazla ev yıkıldı veya hasar gördü. Zararın 2 milyar Avustralya dolarını aştığı belirtiliyor. Yangınlar kıtadaki çoğu nadir tür olan 500 milyon hayvanın da ölmesine neden oldu.

Bu felaketin ardından Formula 1 yarışının durumu tartışılıyordu ancak geçtiğimiz günlerde konuşan Avustralya GP patronu, yarış hazırlıklarına başlayacaklarını dile getirdi. Sonuç olarak hazırlıklar da başladı.

Ancak Formula 1 sözcüsü, yangını ve yarış üzerindeki olası etkisini izlediklerini açıkladı.

Şu anda Melbourne'deki hava kalitesinin iyi olmadığı ve hatta oldukça sağlıksız olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla Formula 1 yönetimi, Avustralya Grand Prix'sinin organizatörleriyle sürekli temas halinde olduğunu açıkladı.

F1 yönetimi, yarışın tehlike altına olup olmadığı sorusuna yanıt vermemeyi tercih etti ve "Şimdilik kesin bir şey söylemek için erken" açıklamasında bulundular.

Ancak Formula 1 yarışının yapılmasının ülke için faydalı olacağı tahmin ediliyor çünkü 2 binden fazla evin yıkıldığı olayda, yeniden yapılanma için çok fazla para gerekiyor ve F1 yarışı bunun için oldukça faydalı olabilir.

Şimdiye kadar Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton ve Esteban Ocon, yangında etkilenenler için yardım yapacaklarını açıkladılar.

Çeviri: İnci Beğen

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Editör Ronald Vording

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