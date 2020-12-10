F1 Avustralya GP'de muhtemelen kendi biyosferini kuracak

Formula 1 bu hafta sonu Abu Dhabi'de ilk defa kendi biyosferini oluşturacak. Bu kapsamda Formula 1 padoğuna giren isimler kendilerine ayrılan otellerden doğrudan piste gidecekler ve geri otellerine dönecekler.

Bu, sezon başından beri uygulanan prosedürlerin daha da sıkılaştırılacağı manasına geliyor.

Bu bir nevi 2021 Avustralya GP öncesinde prosedürü test etme yarışı gibi olacak çünkü orada da benzer bir sistem uygulanmadan yarışın yapılması pek mümkün olacak gibi görünmüyor.

Avustralya'nın sınırları Mart ayından beri kapalı ve aşı tam olarak geliştirilip uygulanana kadar özellikle Avrupa ülkelerinden gelen kişilere otel karantinası uygulanmadan sınırlar açılmayacak gibi görünüyor.

Motorsport.com, Formula 1 için gelen personelin ülkede 14 gün otel karantinası geçirmemesi için F1'in kendi biyosferini kuracağını öğrendi.

Otel ve padok arasında sıkı bir karantina uygulanması planlanıyor. Oluşturulan bu biyosferde F1 padoğunda yer alan isimler bulunacak. Bu biyosfere giren her kim olursa olsun, yarıştan sonra ülkede serbestçe dolaşmak istiyorsa öncelikle 14 gün karantinada kalması gerekecek.

Bu durum büyük ölçüde Avustralyalı görevlileri ve gönüllü yarış hakemlerini etkileyecek gibi duruyor.

Bu kapsamda yetkili federasyon Motorsport Australia, "Profile 1" adlı yetkililer için bir grup oluşturacak. Bu isimler F1 biyosferine girmeden önce 4 gün karantinada kalacak ve ardından COVID-19 testinin negatif çıkması üzerine padoğa dahil olabilecek.

Bu isimler, etkinlik bittikten sonra 14 gün boyunca otelde karantinada tutulacak.

1000 civarındaki personelin 25 ila 75'inin bu kategoriye girmesi bekleniyor. Bu isimler pit alanında, F1 padoğunda ya da yarış kontrolde çalışacaklar.

Profile 2 adı verilecek grupta ise destek serileri için çalışanlar ve bayrak sallayan hakemler olacak. Onların F1 biyosferine doğrudan girmeyecekler.

Destek serileri padoğu ve ulusal medya çalışanları, F1 padoğu dışında yer alacaklar.

Avustralya, COVID-19'un hasarlarını büyük ölçüde sınırlandırdı. Bölgeler ve eyaletler arasında geçişe izin vermiyor.

2021 Avustralya GP'nin 18-21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.