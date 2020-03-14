F1, Avustralya GP için padoğu "kapatmayı" düşünmüş

Çalışanlarından birinin koronavirüse yakalanmasının ardından McLaren, sezonun açılış yarışı Melbourne’den çekilmişti.

Bu hamle, diğer dokuz takımın perşembe gecesi F1 ve FIA patronlarıyla görüşmeler yapmasına sebep oldu.

Bu görüşmeler hakkında Motorsport.com’a konuşan Horner, F1 personeli dışında herkese kapalı olmayı da içeren belli koşullar altında yarışa devam etmeyi istediğini söyledi.

Horner, “Açıkçası, farklı senaryoları tartıştık. Padoğu kapatma ve daha da fazla önlem alma tartışmaları vardı.”

“Takımların çoğu bunu uygun bulsaydı, sağlık otoriteleri ve FIA devam edecekti. Ancak ne yazık ki bu olmadı.”

“Açıkçası, yarışamamak çok üzücü. Ancak personelimizin sağlığını düşünmeliyiz ve sonunda FIA ile organizatör, yarışı iptal etmeye karar verdi. Bu sinir bozucu.” dedi.

Takımların yaptığı görüşmelere katılan ve yarışa devam etmeyi düşünenler arasında yer alan F1 motor sporları patronu Ross Brawn, coronavirüsün çok hızlı büyümesine yakalandıklarını söyledi.

Resmi F1 internet sitesine konuşan Brawn, “Formula 1’in çalışması gerek, bunu çalıştırmamız gerek. Ve devam etmeye karar verdiğimizde farklı dinamiklere baktık.”

“Herkesi şaşırtan şey muhtemelen, bu sorunun hızlı bir şekilde genişlemesi. İtalya gibi ülkelerde vakaların çok artmasını kimse beklemiyordu ya da tahmin etmiyordu.”

“Son haftalarda Mattia Binotto ile birçok kez konuştum ve İtalya’da gördüklerinden dolayı ruh hali değişti. “Hepimiz bu gemideydik. Bunu atlatacağımız, Formula 1’e başlayacağımız ve zamanlara biraz rahatlama getireceğimiz konusunda iyimserdik.”

“Ancak pozitif bir coronavirüs vakası çıkınca ve bir takım bu sebeple yarışamayınca, ele almamız gereken bir sorun oluştu.” ifadelerini kullandı.