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F1, Avrupa'ya tamamen sırt çevirmek istemiyor

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, takvimi Afrika ve Asya'da genişletmek için uğraşmalarına rağmen sporun Avrupa'ya sırtını dönmeyeceğini söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
F1, Avrupa'ya tamamen sırt çevirmek istemiyor
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F1'in bir sonraki hedefi olarak Kyalami'de bir yarış düzenleyerek Afrika'ya dönmeyi belirlemesinin ve gereken lojistik ayarlamaların yapılabilmesi durumunda Güney Afrika GP'sinin bir sonraki sezon bile gerçekleşeceğine dair dedikoduların artmasının ardından, gelecek sezon bir diğer takvim değişikliği görme ihtimalimizi yükseltiyor.

Mevcut anlaşmaya göre takvimdeki yarış sayısı 24'ü geçemiyor ancak 2023'te Las Vegas ve Katar'ın takvime girecek olması ve bölgesel takvime geçiş planları bazı yarışların takvimden düşecek olması anlamına gelmekte.

Belçika GP'sinin yerini kaybedebileceği, Fransa GP'sinin iki yılda bir düzenleneceği ve Monako GP'sinin de F1'in istediği tavizler verilmediği sürece yerinin garanti olmadığı şeklinde iddialar mevcut.

Financial Times ve Motorsport Network tarafından Cuma günü Monako'da düzenlenen Business of F1 Forumu'nda konuşan Domenicali, artık Afrika ve Asya'ya odaklandıklarını, ancak klasik Avrupa yarışından vazgeçme niyetlerinin olmadığını açıkça belirtti.

Domenicali, "Dünyada Formula 1'e ev sahipliği yapmak isteyen birçok bölge var, bunların arasında gelişim kaydetmek istediğimiz bölgelerden biri olan Afrika'da bulunuyor. Bir dünya şampiyonası olarak Afrika gibi bir kıtada mevcut değiliz."

"Yakında burada yarış düzenleyebileceğimiz bir senaryonun gerçekleşeceğinden emin olmak için çok çalışıyoruz. Uzak Doğu'dan da ciddi ilgi var."

“Fakat elbette Avrupa'daki ilgiyi kaybetmek de istemiyoruz. Spor burada doğdu ve burada kalacak."

“Doğru olmayan birçok ses duyuyorum. Demek istediğim, bugün içinde bulunduğumuz durumun güzelliği, birçok seçeneğimizin olmasıdır. Farklı stratejileri düşünerek, sporun DNA'sını düşünerek, her organizatörün bizimle nasıl yer almak istediğini düşünerek doğru kararı vereceğiz." dedi.

Stefano Domenicali , F1 CEO, Greg Maffei, Liberty Media CEO, James Allen, President Motorsport Network

Stefano Domenicali , F1 CEO, Greg Maffei, Liberty Media CEO, James Allen, President Motorsport Network

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Aynı etkinlikte konuşan F1'in küresel yarış tanıtım direktörü Chloe Targett-Adams, serinin yeni pazarlar ve geleneksel Avrupa pistleri arasında doğru dengeyi sağlamaya odaklandığını söyledi.

Targett-Adams, “F1 küresel bir spor, küresel güce ihtiyacımız var. Afrika'da bir yarış düzenleyebilmek yıllardır üzerinde çalıştığımız bir şey.

“COVID bize hızlı kararlar alabileceğimizi gösterdi, ancak gerçekten stratejik olarak olmak istediğimiz yere ulaşmak ve belli bir hayran kitlesi oluşturmak birkaç yıllık bir süreç.

“ABD hâlâ görüş alanımızda ve Afrika ve Asya da olmamız gereken bölgeler."

“COVID dolayısıyla üç yıldır Çin pazarının da dışındayız ve gelecek yıl hala bir soru işareti."

"Avrupa'da nasıl yarışacağımız da büyük bir soru: sporun kalbini gerçekten koruduğumuzdan emin olmalıyız."

"Ancak harika bir konumdayız çünkü herkes yarış düzenlemek istiyor. Bu bize, uzun yıllardır uğraştığımız büyüme odaklı bir takvim oluşturabilmek için en iyi fırsatı veriyor.” dedi.

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