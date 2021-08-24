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Formula 1 Haberler

F1, artık en çok geçiş yapan pilota da ödül verecek

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 1, bir sezonda en fazla geçiş yapan sürücüye sezon sonunda ödül vereceğini açıkladı.

F1, artık en çok geçiş yapan pilota da ödül verecek

The Overtake Award adı verilen geçiş ödülü, F1'in önemli partnerlerinden biri haline gelen kripto para birimi şirketi Crypto.com tarafından destekleniyor.

F1, bu yeni ödülün "başarıya ulaşmak için cesur hamleler yapan sürücülerin ortaya koyduğu cesareti kutlamak için" tasarlandığını açıkladı.

Formula 1, bu geçiş ödülü hakkında hafta sonu boyunca anlık bilgiler sunacak. Bu sayede taraftarlar, sürücülerin geçiş hamlelerini daha kolay şekilde takip etme fırsatı yakalayacak ve onların ilerlemesini takip edebilecekler.

Bu ödül, sezonun tamamında en çok geçiş yapan sürücüye verilecek ve geride kalan 11 yarışın ardından en çok geçiş yapan sürücü Aston Martin pilotu Sebastian Vettel.

Formula 1, böylelikle ana sponsorlarını yeni alanlara dahil etmeye devam ediyor. F1'in partnerlerinden DHL, sezon boyunca en çok en hızlı tur kaydeden pilota ödül verirken, Pirelli de en çok pole pozisyonu alan pilota ödül veriyor.

Crypto.com, bu yıl sprint yarışlarının özel destekçilerinden biri ve sadece bu yarışlarda değil, sezon boyunca pek çok yarışta Formula 1'in sponsorluğunu yapıyor.

Formula 1'in partnerlik kısmının başında bulunan Ben Pincus, "Geçiş ödülünün tanıtımı ile beraber Crypto.com ile olan ortaklığımızı genişletmekten büyük heyecan duyuyoruz." açıklamasını yaptı.

Formula 1, taraftarların geçiş ödülü mücadelesini takip etmeleri için bu hafta sonu yapılacak Belçika Grand Prix'sinde bir dizi yeni geçiş grafiği tanıtacak.

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