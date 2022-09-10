F1 artık D Smart'tan yayınlanmayacak

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Saran Holding'e ait S Sport, son yıllarda Formula 1'in Türkiye'deki tek adresiydi ve aynı anda birden fazla platformda yer alıyordu.

Bu platformlar arasında D-Smart da yer alıyordu ancak dün gece itibariyle taraflar yollarını ayırma kararı aldı. Bu da artık D-Smart'ta S-Sport veya S-Sport 2 kanalı olmayacağı anlamına geliyor.

Yapılan açıklamada, tarafların, biten kontratı uzatma konusunda anlaşamadığına yer verildi.

Kısa açıklamada şöyle denildi:

''Dünyanın en önemli spor organizasyonlarını sizlerle buluşturan S Sport ve S Sport2 kanallarımızı bu gece itibarıyla D-Smart platformu üzerinden izleyemeyeceğiniz bilgisini üzülerek paylaşıyoruz."

"D-Smart platformuyla sözleşmemiz sona ermiş bulunuyor. Ticari koşullarda uzlaşma sağlanamaması nedeniyle yeni dönemde kanallarımız D-Smart platformunda yer alamayacak. S Sport kanallarını kurulduğu günden itibaren D-Smart aracılığıyla izleyen tüm sporseverlere 5 yılı aşkın süredir bizlerle oldukları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ticari koşulların sağlanabilmesi halinde de sizlerle yeniden buluşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. ''

''Sizlerle S Sport Plus uygulaması, KabloTV, TV+ ve Tivibu platformları üzerinden buluşmaya; Turkish Airlines EuroLeague, LaLiga, Serie A, Formula 1, NBA, MotoGP, NFL ve UFC gibi dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını her anıyla sporseverlere sunmaya devam edeceğiz.''

Bu durum F1 için D-Smart alan yüzlerce kişiyi mağdur edecek gibi görünüyor.

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