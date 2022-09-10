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Formula 1 / İtalya GP Haberler

F1 artık D Smart'tan yayınlanmayacak

S Sport'un D Smart ile yaşadığı problemler ve iki tarafın yollarını ayırma kararı sonrası bugün itibariyle bu platformda yayın olmayacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F1 artık D Smart'tan yayınlanmayacak
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Saran Holding'e ait S Sport, son yıllarda Formula 1'in Türkiye'deki tek adresiydi ve aynı anda birden fazla platformda yer alıyordu.

Bu platformlar arasında D-Smart da yer alıyordu ancak dün gece itibariyle taraflar yollarını ayırma kararı aldı. Bu da artık D-Smart'ta S-Sport veya S-Sport 2 kanalı olmayacağı anlamına geliyor.

Yapılan açıklamada, tarafların, biten kontratı uzatma konusunda anlaşamadığına yer verildi.

Kısa açıklamada şöyle denildi:

''Dünyanın en önemli spor organizasyonlarını sizlerle buluşturan S Sport ve S Sport2 kanallarımızı bu gece itibarıyla D-Smart platformu üzerinden izleyemeyeceğiniz bilgisini üzülerek paylaşıyoruz."

"D-Smart platformuyla sözleşmemiz sona ermiş bulunuyor. Ticari koşullarda uzlaşma sağlanamaması nedeniyle yeni dönemde kanallarımız D-Smart platformunda yer alamayacak. S Sport kanallarını kurulduğu günden itibaren D-Smart aracılığıyla izleyen tüm sporseverlere 5 yılı aşkın süredir bizlerle oldukları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ticari koşulların sağlanabilmesi halinde de sizlerle yeniden buluşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz. '' 

''Sizlerle S Sport Plus uygulaması, KabloTV, TV+ ve Tivibu platformları üzerinden buluşmaya; Turkish Airlines EuroLeague, LaLiga, Serie A, Formula 1, NBA, MotoGP, NFL ve UFC gibi dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını her anıyla sporseverlere sunmaya devam edeceğiz.''

Bu durum F1 için D-Smart alan yüzlerce kişiyi mağdur edecek gibi görünüyor.

Eğer isterseniz buradan F1TV yıllık veya aylık paketini satın alarak yarışları detaylıca izleyebilirsiniz. F1TV paketleri alındığı takdirde onboard görüntülere, özetlere, F2, F3, Supercup ve geçmişe dair yarışlara ulaşma imkanınız bulunuyor.

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