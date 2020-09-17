"F1 artık bir yarıştan çok, mühendis şampiyonası oldu"

Formula 1'de, 2014'te başlayan turbo hibrit motorlar döneminde Mercedes'ten başka hiçbir takım şampiyon olamadı.

Alman üretici çok iyi bir motora sahipti ve yıllar geçmesine rağmen motor tarafında üstün bir performansa sahip olmaya devam ediyor.

Bu yıl Mercedes motorunun gücü bir kez daha ortaya çıkarken, Spiegel'e konuşan Helmut Marko artık F1'in "mühendis şampiyonası" haline geldiğini düşünüyor.

"Mercedes, bu karmaşık teknolojileri anlama konusunda, en başından beri en iyisiydi."

"Lewis Hamilton'ın elde ettiği muazzam avantaj, bu takımın daha güçlü bir motora sahip olmasının sonucu."

"Görünüşe göre artık bir yarış şampiyonasına değil, bir mühendis şampiyonasına katılıyoruz. Bunun değiştirilmesi gerekiyor. Ön planda teknik düşünceler değil, kişi olmalı. İzleyiciyi çeken ve coşkulu şekilde tepki vermelerini sağlayan şey budur."

"Telemetri miktarını önemli ölçüde azaltmalı ve sürücü ile mühendisler arasındaki radyo iletişimini yasaklamalıyız. Seyirciler, en iyi mühendislik ekibinin çalışmasını değil, aracı sınırlarına kadar zorlayan pilotları görmek ve onlara hayran olmak istiyor.

Marko ayrıca, modern Formula 1'de sürücünün lastikleri kurtarma becerisine çok fazla önem verilmesinden memnun değil ve bu alanda da adımlar atılması gerektiğini söyledi.