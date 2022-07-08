Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Avusturya GP 1. antrenman: Verstappen, Leclerc'in 0.255 saniye önünde lider Sonraki / Güç ünitesini değiştiren Bottas, Avusturya GP'ye en geriden başlayacak
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

F1, artan enflasyondan dolayı 2022 bütçe sınırını yükseltti

Formula 1 komisyonu, mevcut politik ve finansal iklimin enflasyonu yükseltmesi nedeniyle bütçe sınırında ufak bir artışa gidilmesini onayladı.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
F1, artan enflasyondan dolayı 2022 bütçe sınırını yükseltti
Haberi dinle

Formula 1, uzun zamandır tartışılan bütçe sınırı uygulamasını 2021 sezonu itibariyle başlatmış ve takım başına harcanabilecek miktar 145 milyon dolarla sınırlı tutulmuştu. 2022'de 140 milyon dolara düşürülen bütçe sınırının gelecek yıl 5 milyon dolar daha düşmesi bekleniyordu.

Ancak Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından dünya genelindeki belirsiz mali durum, yüksek enflasyon seviyeleri ve artan lojistik maliyetleri nedeniyle, son aylarda bazı takımlar bütçe sınırında artışa gidilmesini istiyorlardı.

F1 Komisyonu'nun Cuma sabahı Avusturya'daki son toplantısının ardından, artan maliyetler ve enflasyonun yarattığı baskıyı hesaba katarak bütçe sınırının %3,1 oranında artırılmasına onay verildiği doğrulandı. Bu, F1, FIA ve 10 takımın dokuzundan destek aldı.

F1 ve FIA'dan yapılan açıklamada, geçen yılın sonundan bu yana yüksek enflasyon oranlarının "önlem alınmaması durumunda finansal düzenlemelere uyumsuzluk riski" yarattığı ve müdahaleyi gerektirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Son haftalarda Mali Danışma Komitesi ile yapılan istişarelerin ardından FIA, Formula 1 ve dokuz takımın desteğiyle gerekli çoğunluk tarafından onaylanan bir teklifi Komisyona sundu."

"Teklif, 2022'de ekiplerin maruz kaldığı beklenmedik maliyet artışını kabul ediyor ve böylece %3,1'lik bir artış yapılmasına izin veriyor (bu, halihazırda düzenlemelerde belirlenen orijinal %3'lük enflasyon eşiğini dikkate alıyor)."

"Bu, finansal düzenlemelerin uzun vadeli bütünlüğünü koruyacak." ifadeleri yer aldı.

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Kevin Magnussen, Haas VF-22

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bu artışla birlikte özellikle şampiyonluk savaşı veren takımların rahatladığını söyleyebiliriz. Ferrari, Mayıs ayı sonunda, artan maliyetler nedeniyle bu yıl bütçe sınırını aşmama şanslarının tükendiğini söylerken, Red Bull takım patronu Christian Horner "krizin felakete dönüşebileceğini" söylemişti.

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur ise daha büyük takımların araçlarını sınırlar içinde kalmak için daha az geliştirdiklerini öne sürerken, küçük takımlardan bazıları kurallarda bir değişikliği kabul etmekte daha isteksizdi.

F1 Komisyonu toplantısından çıkan bir diğer karar ise, gelecek yılın sezon öncesi testinin Avrupa dışında, yılın açılış turundan dört gün önce yapılmasına onay verilmesiydi.

Mevcut spor yönetmeliklerine göre, takımların çoğunluğu tarafından kabul edilmedikçe, testler yalnızca Avrupa'daki pistlerde yapılabilir.

Bu değişiklik, Bahreyn'in 2023'te sezonun açılış turuna ev sahipliği yapmadan önce tek bir sezon öncesi testi yapmasına imkan sağlıyor. Bu yılki testler hem Barselona hem de Bahreyn'de gerçekleştirilmişti.

paylaşım
yorumlar
Avusturya GP 1. antrenman: Verstappen, Leclerc'in 0.255 saniye önünde lider
Önceki haber

Avusturya GP 1. antrenman: Verstappen, Leclerc'in 0.255 saniye önünde lider

Sonraki haber

Güç ünitesini değiştiren Bottas, Avusturya GP'ye en geriden başlayacak

Güç ünitesini değiştiren Bottas, Avusturya GP'ye en geriden başlayacak
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Güç ünitesini değiştiren Bottas, Avusturya GP'ye en geriden başlayacak Avusturya GP
Formula 1

Güç ünitesini değiştiren Bottas, Avusturya GP'ye en geriden başlayacak

Hamilton, Mercedes'in bu sezon yarış kazanabileceğine "gerçekten inanıyor" Avusturya GP
Formula 1

Hamilton, Mercedes'in bu sezon yarış kazanabileceğine "gerçekten inanıyor"

Vettel, Mansell'ın 1992 Williams F1 aracını sürerken 5 yaşındaymış gibi hissetmiş Britanya GP
Formula 1

Vettel, Mansell'ın 1992 Williams F1 aracını sürerken 5 yaşındaymış gibi hissetmiş

Son Haberler

Güç ünitesini değiştiren Bottas, Avusturya GP'ye en geriden başlayacak
Formula 1 Formula 1

Güç ünitesini değiştiren Bottas, Avusturya GP'ye en geriden başlayacak

F1, artan enflasyondan dolayı 2022 bütçe sınırını yükseltti
Formula 1 Formula 1

F1, artan enflasyondan dolayı 2022 bütçe sınırını yükseltti

Avusturya GP 1. antrenman: Verstappen, Leclerc'in 0.255 saniye önünde lider
Formula 1 Formula 1

Avusturya GP 1. antrenman: Verstappen, Leclerc'in 0.255 saniye önünde lider

FIA, zıplama/esnek taban sınırlamalarını Belçika GP'ye kadar erteledi!
Formula 1 Formula 1

FIA, zıplama/esnek taban sınırlamalarını Belçika GP'ye kadar erteledi!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.