F1, artan enflasyondan dolayı 2022 bütçe sınırını yükseltti

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Formula 1, uzun zamandır tartışılan bütçe sınırı uygulamasını 2021 sezonu itibariyle başlatmış ve takım başına harcanabilecek miktar 145 milyon dolarla sınırlı tutulmuştu. 2022'de 140 milyon dolara düşürülen bütçe sınırının gelecek yıl 5 milyon dolar daha düşmesi bekleniyordu.

Ancak Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından dünya genelindeki belirsiz mali durum, yüksek enflasyon seviyeleri ve artan lojistik maliyetleri nedeniyle, son aylarda bazı takımlar bütçe sınırında artışa gidilmesini istiyorlardı.

F1 Komisyonu'nun Cuma sabahı Avusturya'daki son toplantısının ardından, artan maliyetler ve enflasyonun yarattığı baskıyı hesaba katarak bütçe sınırının %3,1 oranında artırılmasına onay verildiği doğrulandı. Bu, F1, FIA ve 10 takımın dokuzundan destek aldı.

F1 ve FIA'dan yapılan açıklamada, geçen yılın sonundan bu yana yüksek enflasyon oranlarının "önlem alınmaması durumunda finansal düzenlemelere uyumsuzluk riski" yarattığı ve müdahaleyi gerektirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Son haftalarda Mali Danışma Komitesi ile yapılan istişarelerin ardından FIA, Formula 1 ve dokuz takımın desteğiyle gerekli çoğunluk tarafından onaylanan bir teklifi Komisyona sundu."

"Teklif, 2022'de ekiplerin maruz kaldığı beklenmedik maliyet artışını kabul ediyor ve böylece %3,1'lik bir artış yapılmasına izin veriyor (bu, halihazırda düzenlemelerde belirlenen orijinal %3'lük enflasyon eşiğini dikkate alıyor)."

"Bu, finansal düzenlemelerin uzun vadeli bütünlüğünü koruyacak." ifadeleri yer aldı.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bu artışla birlikte özellikle şampiyonluk savaşı veren takımların rahatladığını söyleyebiliriz. Ferrari, Mayıs ayı sonunda, artan maliyetler nedeniyle bu yıl bütçe sınırını aşmama şanslarının tükendiğini söylerken, Red Bull takım patronu Christian Horner "krizin felakete dönüşebileceğini" söylemişti.

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur ise daha büyük takımların araçlarını sınırlar içinde kalmak için daha az geliştirdiklerini öne sürerken, küçük takımlardan bazıları kurallarda bir değişikliği kabul etmekte daha isteksizdi.

F1 Komisyonu toplantısından çıkan bir diğer karar ise, gelecek yılın sezon öncesi testinin Avrupa dışında, yılın açılış turundan dört gün önce yapılmasına onay verilmesiydi.

Mevcut spor yönetmeliklerine göre, takımların çoğunluğu tarafından kabul edilmedikçe, testler yalnızca Avrupa'daki pistlerde yapılabilir.

Bu değişiklik, Bahreyn'in 2023'te sezonun açılış turuna ev sahipliği yapmadan önce tek bir sezon öncesi testi yapmasına imkan sağlıyor. Bu yılki testler hem Barselona hem de Bahreyn'de gerçekleştirilmişti.