F1, 2022'de araç güncellemeleri için "göster ve anlat" seansları planlıyor

Sporun sahibi Liberty Media, 2022'de yarışları geliştirmek için tamamen yeni araç düzenlemeleriyle beraber yeni bir döneme girmeye hazırlanan F1 için revize edilmiş hafta sonu formatı için planlarını tamamlıyor.

Cuma antrenmanlarının öğleden sonraya sıkıştırılması planlanan programa göre, Perşembe günü gerçekleştirilen normal medya günü, seansları üç güne sıkıştırmak amacıyla ertelenecek.

F1'in patronları, değişikliklerin medyayı kısıtlamayacağından emin olmak istiyor ve motor sporları genel müdürü Ross Brawn, takımların Cuma günleri araçlarında yaptıkları ince ayarları açıklamak zorunda kalacakları benzersiz bir açık oturum planladıklarını açıkladı.

Gelecek yıl için revize edilmiş spor yönetmelikleri, takımların her yarış hafta sonu için ilk antrenmandan önce bir 'referans spesifikasyonu' beyan etmesini şart koşuyor ve bunu son antrenmandan sonrasında da kullanmayı zorunlu tutuyor.

Takımlar her hafta sonu araçlarına getirdikleri yeni parçaları FIA'ya bildirmek zorundalar ve daha ileri giden Liberty, herhangi bir teknik gelişmenin kamuya açıklanmaması için hiçbir neden görmüyor.

Pazartesi günü bazı basın kuruluşlarına konuşan Ross Brawn, niyetinin Cuma sabahı gazetecilerle bir etkinlik düzenlemek ve bu sayede de takımların teknik personelinin, araçlarda yapılacak değişiklikleri anlatmasını sağlamak olduğunu açıkladı..

Brawn, "Cuma günleri, sizin [medyanın] araçlara bakmanız ve çalışanlarla konuşmanız için büyük bir oturum olacak."

"Daha fazla katılım ve neler olduğuna dair daha fazla fikir elde etmek için girişimlerimizi sürdürüyoruz."

"Yani gelecek yıl Cuma sabahları araçlar size sunulacak. Takımlar o hafta sonu için yaptıkları değişiklikleri açıklayacak ve bunları FIA'ya bildirecekler."

"Bu sporda başka bir nüans ve başka bir ilgi yaratacak, çünkü sporun teknik yönü birçok hayran için oldukça büyüleyici." dedi.

Ancak takımlardan en son araç güncellemelerini açıklamaları beklense de F1'deki gizlilik doğasına göre, çalışanların rakip takımlara değerli bilgiler sunmaktan çekindikleri için yaptıkları şeyler hakkında tamamen şeffaf olmaları pek olası değil.

