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F1 araçlarında artan 'siyah karbon' nedeniyle bir kural getirilmeli mi?

F1 lansman sezonu, dört takımın resmi olarak lansmanlarını gerçekleştirmesiyle devam ediyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Alpine A524

2024 sezonuna Haas yeni aracının dijital lansmanıyla başladı. Williams ve Stake bunu takip etti, Alpine ise en son örtüyü kaldıran oldu.

McLaren'in ilk görünüm lansmanına ek olarak, sezon öncesi testler öncesinde yapılacak sondan bir önceki lansmanda aracın tamamı tanıtılacak.

Hepsinde tekrar eden bir faktör, araçlarda açıkta kalan karbonun varlığı ve malzemeyi kaplayan hiçbir boya olmamasıydı. Bu da geriye markalı detaylara sahip siyah bir araç bırakıyor.

2022'de araçlarından boya sökülmeye başlandığında, küçük dozlarda çıplak karbon görüntüleri aslında oldukça çekiciydi.

Ancak takımların F1'in en son teknik düzenlemeleri kapsamında araçlarından mümkün olduğunca fazla ağırlık azaltmaya çalışmasıyla, açıkta kalan karbon gridde giderek daha belirgin hale geldi.

Haas VF-24 görünümü

Haas VF-24 görünümü

Fotoğraf: Haas F1 Team

Haas VF-24'ün burun kısmında siyah boya, kanatlarda kırmızı detaylar ve sidepod kısmında beyazlarla neredeyse tamamen karbondan oluşurken, yeni Alpine A524'de de çok az mavi ve pembeye yer verilmiş.

Williams'a göre, Grove merkezli ekip ağırlıklı olarak mavi bir araç piyasaya sürdü - ancak yeni sezon başlamadan önce bunun ne kadar değişeceğini göreceğiz.

Stake Sauber'in çarpıcı yeşil ve siyah rengi, boya uygulanmış olsaydı belki de aynı kalacaktı ancak siyah boyanın özellikle gece yarışlarında çıplak karbondan çok daha canlı göründüğüne şüphe yok.

Boya eksikliğinin hayal kırıklığı yaratan yönü, bazı renklerin tam potansiyeline ulaşamamasıdır.

Geçtiğimiz on yılda mavi, beyaz ve gümüş renklerin hakim olduğu bir dizi araç birbirine çok benziyordu ancak şimdi ağırlık tasarrufu önlemleri nedeniyle seyreltilen bir dizi görünüm var.

Williams Racing FW46

Williams Racing FW46

Fotoğraf: Williams

Mercedes geçen sezon siyaha döndü ve muhtemelen önümüzdeki yıl da aynı kalacak. Ferrari geleneksel kırmızısıyla öne çıkarken, Red Bull'un sarı burunlu mavisi gözden kaçmıyor.

McLaren'in canlı papaya rengi son yıllarda soyulmuş boya ile sulandırıldı ki ve Alpine'in mavisi ise yeni yıl için neredeyse tamamen silinmiş durumda.

Visa Cash App RB, ağırlıklı olarak maviden oluşan Toro Rosso benzeri bir görünüme geri dönecek gibi görünüyor, böylece en azından Red Bull ve Williams ile uyum sağlayacak. Ancak boyanın sıyrılmasıyla kaybolabilecek detaylar, çeşitli araçlar arasında ayrım yapılmasında sorunlara neden olabilir.

F1 hayranları için bu kritik bir sorun olmasa da, yeni izleyici kitlesi bir aracı diğerinden ayıramazsa, ilginin kaybolma ihtimali çok yüksek. 

Stake F1 C44 Sidepods and floor edge

Stake F1 C44 Sidepods and floor edge

Fotoğraf: Sauber F1 Team

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