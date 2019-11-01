F1 araçları, 2021'de birbirlerinden daha farklı görünecek

Çeşitli Formula 1 takımları son dönenimde 2021 F1 kurallarının tasarımcıların özgürlüğünü ciddi şekilde kısıtlamasından korkuyordu. Ancak FIA, farklı tasarımlar için yeterli alanlar olduğuna inanıyor.

Amerika GP'de yeni kuralların açıklanmasının ardından FIA'dan Nikolas Tombazis, araç tasarımları arasında farklılık yaratmak için girişimlerde bulunulduğunu doğruladı.

Geçişlerin kolaylaşması için çalışmalar yapan ve takımların bu alandaki hava akışını etkilemesini istemeyen FIA, bazı alanlara çeşitli kısıtlamalar getirdi ancak Tombazis'e göre takımların kendilerine özgü tasarım yapabileceği alanlar var.

FIA sunum esnasında burun, ön kanat ve uç plakalar, motor hava girişi, sidepod giriş şekli, sidepod girişi, motor kapağı, fren kanalları, arka kanat ve uç plakaları görsel olarak farklılaşabilecek alanlar olarak açıkladı.

Kısıtlama getirilen alanlar ise şasi alt parçaları, bargeboardlar, difüzör ve arka kanat uç plakası olarak açıklandı.

Tombazis, "Bunlar, yapılan araştırmaların özünü korumak için çok önemli. Araçlar arasındaki farklı tasarımlar hakkında çok fazla şey söylendi. Geçtiğimiz ay ve geride kalan bir buçuk ay içinde farklılaştırmaya biraz arttırmak için girişimler başlatıldı. Araçların farklı görünüme sahip olduğu çeşitli alanlar olmasını istiyoruz." dedi.

Aşağıdaki barı sağa ve sola çekerek değişiklik olabilecek alanları görebilirsiniz.

Bu argümanı desteklemek için FIA, yeni düzenlemelere uyan üç konsept araç tasarladı. Fikir, farklı formların mümkün olduğunu göstermekti.

Tasarımlarda FIA, iki farklı burun ve ön kanat belirlemiş durunda. Üç farklı tasarımda kendine özgür sidepod şekli var ve aynı zamanda üç farklı arka kanat ile motor kapağı tasarımı yer alıyor.

Tombazis, "Sunumdaki araçlar arasında farklı olan çok sayıda özellik bulunuyor. Herhangi bir aracın bu resimlerdeki gibi görüneceğini söylemiyoruz. Ancak kuralların bu gibi farklılıklar olması için fırsat sunduğunu anlatıyoruz." dedi.