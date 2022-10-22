F1 aracının performansı, Palou'nun aklını almış!

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Daniel Ricciardo'nun yerine birinci antrenman seansına katılan Palou, seansı 1:39.911'lik derecesiyle 17. sırada tamamladı ve diğer McLaren aracındaki Lando Norris'ten 2 sn civarında yavaş kaldı. Buna rağmen Palou, yumuşak lastiklerle piste çıkmadı ve sadece orta lastiklerle uzun sürüşler yaptı.

Hızlı tur denemesi yapmayan 25 yaşındaki sürücü, F1 aracının COTA pistinde yapabildikleri karşısında çok şaşırdığını kabul etti.

Palou, "Bu araç hızlı, inanılmaz! Açıkçası daha önce 2021 aracını test edebildiğim için şanslıydım, bu yüzden F1 aracının nasıl hissettirebileceğini biliyordum. Ancak burada, trafik içerisinde kalıyorsunuz ve kimseyi engellemek istemiyorsunuz. Ve size ait olmayan bir araçla piste çıkıyorsunuz."

"Bu yüzden aracıma dikkat etmeye, yarış hafta sonuna hazırlanan insanlara sorun yaratmamaya çalışıyordum. Bu pist F1 araçları için muhteşem, özellikle de birinci sektör aşırı hızlı. Burada bu aracı sürmek güzeldi."

"Araç bazı noktalarda benim düşündüğümden çok daha yetenekliydi ki oralarda sınırları aştım, ki bunun iyi olduğunu düşünüyorum. Sadece bir saatiniz varsa, sınırı aşmak ve sonrasında geri adım atmak daha iyidir. Ve sadece bir set lastiğimiz olduğunu biliyordum, bu yüzden her şeyi iki turda yapmak zorundaydım. Çok bekleyemedim, bu yüzden muhtemelen hemen neler yapabileceğime baktım."

"Neleri iyileştirebilirim? Daha fazla tur atabilseydim ve sonunda bir set lastiğim daha olsa yardımcı olurdu. Ancak bugünkü programımız hızlı gitmek üstüne değildi. Başlangıçta takım için veri toplamamız gerekiyordu ve bunu yaptık. Sonrasında ise kendime odaklandım." dedi.

Alex Palou, McLaren MCL36 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Palou, IndyCar'ın COTA'da yarıştığı 2019 senesinde Japonya'da Super Formula'daydı. 2020'de kış testleri burada yapıldı ve yarış yapılması da planlanıyordu ancak COVID-19 nedeniyle o yarış iptal edildi ve sonrasında da Austin'de IndyCar yarışı yapılmadı.

Palou, arkadaki uzun düzlükten önce yer alan 11. virajdaki rüzgarın çok zorladığını çünkü F1 aracının rüzgara karşı daha hassas olduğunu söyledi.

Palou, "F1 aracı, rüzgara karşı IndyCar aracına göre daha hassas. Bizim ovalde hissettiğimize yakın bir his var."

"Çok az bir rüzgar hasarı, aracın dengesini çok kötü etkiliyor. Ve bugün birinci sektör çok zordu ve bu, ilk günümde bana yardımcı olmadı. Tek antrenman seansımda kaza yapmak istemedim! Ancak IndyCar aracıyla orayı çok daha yavaş dönüyorsunuz."

"Araca %100 güvendim ve araç benim düşündüğümden çok daha fazlasını yapabilecek yeterlilikte...Bu yüzden daha fazla zorlamaya başladım. Yavaş virajlarda oldukça güçlü olduğum doğru ancak oralarda araca daha fazla güvenmek daha kolay."

"Son iki virajda biraz zayıf kaldım. Ancak araç benim düşündüğümden çok daha fazlasını yapabiliyordu. Bu araçla oralarda ne kadar hızlı gidebildiğime inanamıyordum." dedi.

Palou, McLaren simülatöründe zaman geçirse de, simülatörde geçirdiği sürenin Ricciardo'ya ait araçla kaza yapma korkusunu aşmada yeterli olmadığını söyledi.

Palou, "O bir simülatör değil, oyun. Her zaman yeniden başlatabilirsiniz. Ancak burada Daniel'in aracını yeniden başlatamazsınız."

"Sakatlanmaktan değil, 15 dakika sonra piste çıkacak olan ve bana ait olmayan bir araçla kaza yapmaktan korktum. Ve bu lastiklerle iyi turlar atabilmek için 3-5 turluk bir hakkım vardı." dedi.

Alex Palou, McLaren Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Palou, seansın sonunda yumuşak lastiklerle hızlı tur atamaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşamadığını söyledi.

Palou, "%100 mutluyum. Planımız bu şekildeydi. Bu seansın amacının parlamak olmadığını 'İşte şöyle bir tur atabiliriz' demek olmadığını tamamen anlamış durumdayım."

"Daniel için lastikleri saklamamız gerekiyordu çünkü bu ona yardımcı olacak. Bir saat kaybetmiş oldu. Bu açıdan lastikleri korumuş olmamız ona ve takıma yardımcı olacak."

"Yani evet, mühendisleri bana başka bir set lastik vermeleri yönünde zorlayabilirdim. Parasını onların vermediğini, bana bir set daha vermeleri gerektiğini söyleyebilirdim! Ancak bu kararın arkasındaki gerekçeleri anlıyorum ve onların yerinde olsam ben de aynısını yapardım." dedi.