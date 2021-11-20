F1, hasarların ardından sürücüleri "kerblerden kaçınmaları" konusunda uyardı

FIA, Katar GP öncesi yaptığı incelemelerde, sürücülerin avantaj kazanmasını engellemek için viraj çıkışlarına özel kerbler eklemişti.

Ancak bu kerbler, pilotların başını ağrıttı. Kerblerden en ciddi şekilde etkilenen sürücü, şasi hasarı alan ve cumartesi günü için yeni bir monokoka sahip olacak Nikita Mazepin'di. Rus pilot, hasar nedeniyle ikinci antrenman seansını kaçırdı ve önemli bir pist üstü zamanı kaybetti. Diğer takımların araçlarında ise taban ve karbon parça hasarları oluştu.

Konu hakkında konuşan Haas takım patronu Gunther Steiner, Mazepin'in pist sınırlarını kötüye kullanmamasına rağmen hasar oluştuğunu söylüyor.

"Yalnızca taban hasarı olsaydı iyi olurdu. Hasar alan kısım şasi. Tabanı değiştirebilir ve tekrar piste çıkabilirsiniz. Şasi hasarı gördü ve bu talihsiz bir durum."

"Bence birkaç aracın tabanı hasar aldı, bizde ise şasi hasarı oluştu ve şasiyi değiştirmek bütün bir gününüzü alıyor, temelde aracı değiştiriyorsunuz."

“Kerblerin üzerine çıktı, çizginin dışında ya da benzeri bir yerde değildi, aksine kurallara uyuyordu, kerblere çıktı ve aracın tabanı yere sürttü, sonra 'Bunu hissettim, çünkü aynı şekilde sırtımda da hissetim' dedi. Bunu Michael [Masi] ile konuştuk, o da bunların FIA'nın standart kerbleri olduğunu söyledi."

"Mesaj açıktı: Bir dahaki sefere kerblerin üzerine çıkma. Artık tüm sürücülerin daha dikkatli olduğunu düşünüyorum.”

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren patronu Andreas Seidl, pistin yüksek hızlı yapısının, hasara katkıda bulunduğu görüşünde.

Seidl, "Buradaki kerbler oldukça sertler."

"Bugün padoktaki birkaç aracın yanı sıra kendi araçlarımızda, bu kerblerin üzerinden geçmelerinden kaynaklanan bazı yüzeysel parça hasarları oluştuğunu gördük."

"Bu yüzden bunun hafta sonunun geri kalan kısmı için kesinlikle dikkat etmemiz gereken bir şey olduğunu düşünüyorum."

"Bu, hızlı bir pist ve bence onlara çıktığınız zaman sert bir şekilde çıkmış oluyorsunuz. Ayrıca bu pist, sizi tamamen durdurmadığı için ileri gitme konusunda belirli riskler almanıza da izin veriyor."

"Muhtemelen sürücüler de bu sebeple biraz daha fazla risk alıyorlar, bu da parçalar üzerinde ek risklere yol açabiliyor." dedi.

Aston Martin, Cuma günü araç hasarıyla uğraşmak zorunda kalan takımlardan birisi oldu.

Otmar Szafnauer, "Hem sürücüler hem de mühendisler pisti sevdiler. Tabii ki yüksek hızlarda temas ettiğinizde, araçlara zarar veriyormuş gibi görünen bazı agresif kerbler dışında! Bu sebeple ilk seansta, araçlarımızda beklediğimiz miktarda hasar oluştu. Şimdi, elimizdeki yedek parçaları doğru şekilde yönetebilmek için gerçekten dikkatli olmalıyız."

“Ön kanat hasarı, taban hasarı gibi şeyler oldu, yani çoğunlukla karbon parçalar hasar aldı. Sadece biz değiliz, diğer bazı isimlerin de kerblerden sert darbeler aldığını gördünüz, bu hoşumuza gitmedi ama pistin kendisi iyi."

"Ne yazık ki, [sürücüler] kerblerin üzerine çıktıklarında kazanılabilecek zamanlar olduğunu düşünüyorlar. Yani ikilem burada kaynaklanıyor! Yine de agresif davranarak aracı tehlikeye atamayız." dedi.

Szafnauer, Lance Stroll'ün de kerblerden kaynaklanmış olabilecek mekanik bir bir sorun yaşadığını söyledi.

"Bir hidrolik parçasında, küçük bir çatlak ve sızıntı vardı. Sebebinden tam olarak emin değiliz ama, bazı kaldırımların üzerinden geçme kaynaklı olabilir. "

"Düzeltmek için büyük bir çaba gerekmedi ve ikinci antrenman için oldukça hızlı bir şekilde çözüldü. Değiştirdiğimiz parça çatlamamış gibi görünüyor, ki bu iyi bir şey. Fakat kerblerin üzerinden geçerken daha dikkatliyiz."