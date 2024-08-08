F1, Andretti'nin reddi sebebiyle büyük bir soruşturmayla karşı karşıya!

Formula 1'in ticari haklarını elinde bulunduran Liberty Media, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın Antitröst Departmanı tarafından soruşturulduğu konusunda bilgilendirildi.

Liberty Media'nın tam bir işbirliği içinde olduğunu belirttiği soruşturma, Andretti Global'in F1 gridine katılma girişiminin reddedilmesiyle ilgili.

F1'in sahipleri soruşturmayla işbirliği yapacaklarını ve her türlü bilgi talebine tam olarak uyacaklarını teyit ettiler.

Michael Andretti, Owner Andretti Global Fotoğraf: Erik Junius

Liberty Media'nın CEO'su Greg Maffei bu konuda, "İlgili bilgi talepleri de dahil olmak üzere bu soruşturmayla tam işbirliği yapma niyetindeyiz."

"F1 olarak aldığımız karar, yürürlükteki tüm ABD antitröst yasalarıyla uyumluydu ve Andretti ile ilgili kararımızın gerekçelerini daha önce yaptığımız açıklamalarda ayrıntılı olarak açıklamıştık."

"Gride yeni takımlar eklemek için FIA ve F1'in onayını gerektiren bir metodoloji var. Yeni katılımcıların başvuru yapmasına ve bu gerekliliklerin yerine getirilmesi halinde onaylanmalarına kesinlikle açığız." şeklinde konuştu.