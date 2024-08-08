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Formula 1

F1, Andretti'nin reddi sebebiyle büyük bir soruşturmayla karşı karşıya!

F1'in sahibi Liberty Media, Andretti'nin F1 gridine katılma başvurusunun reddedilmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından soruşturulacak.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Oscar Piastri, McLaren MCL38, the rest of the field at the start

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Oscar Piastri, McLaren MCL38, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Formula 1'in ticari haklarını elinde bulunduran Liberty Media, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın Antitröst Departmanı tarafından soruşturulduğu konusunda bilgilendirildi.

Liberty Media'nın tam bir işbirliği içinde olduğunu belirttiği soruşturma, Andretti Global'in F1 gridine katılma girişiminin reddedilmesiyle ilgili.

F1'in sahipleri soruşturmayla işbirliği yapacaklarını ve her türlü bilgi talebine tam olarak uyacaklarını teyit ettiler.

Michael Andretti, Owner Andretti Global

Michael Andretti, Owner Andretti Global

Fotoğraf: Erik Junius

Liberty Media'nın CEO'su Greg Maffei bu konuda, "İlgili bilgi talepleri de dahil olmak üzere bu soruşturmayla tam işbirliği yapma niyetindeyiz."

"F1 olarak aldığımız karar, yürürlükteki tüm ABD antitröst yasalarıyla uyumluydu ve Andretti ile ilgili kararımızın gerekçelerini daha önce yaptığımız açıklamalarda ayrıntılı olarak açıklamıştık."

"Gride yeni takımlar eklemek için FIA ve F1'in onayını gerektiren bir metodoloji var. Yeni katılımcıların başvuru yapmasına ve bu gerekliliklerin yerine getirilmesi halinde onaylanmalarına kesinlikle açığız." şeklinde konuştu.

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