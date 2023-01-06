F1: "Andretti'nin girişine henüz onay verilmedi"

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Andretti Global Perşembe günü yaptığı açıklamanın ardından General Motors ile Formula 1'e katılma niyetinde olduğunu duyurdu.

Duyuru, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in potansiyel yeni takımlar için "ilgi beyan sürecini" başlatmak istediklerini açıklamasından birkaç gün sonra geldi.

Bu açıklama aynı zamanda biraz şaşırtıcıydı çünkü hem Formula 1 yönetimi hem de diğer F1 takımları, 11. takıma karşıydı.

GM ve Cadillac'ın katılımı Andretti için büyük bir destek olsa da, F1 yeni bir açıklama yayınlayarak belli süreçlerin takip edilmesi gerektiğini ve henüz onaylanan bir şey olmadığını duyurdu.

F1'den yapılan açıklamada, "Şu anda Formula 1'e büyük ilgi var ve arka planda, diğerleri kadar göz önüne olmayan bir dizi görüşme yürütülüyor."

"Hepimiz şampiyonanın güvenilir ve istikrarlı kalmasını istiyoruz . Herhangi bir yeni katılımcı talebi, ilgili tüm paydaşların hedeflerini karşılayacak kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir."

"Herhangi bir katılımcının talebi hem F1'in hem de FIA'nın onayını gerektirmektedir." denildi.

F1, spora girmeyi hedefleyen diğer tarafların isimlerini vermedi. Noel tatilinden önce Ford'un Red Bull ile F1'e girmeyi düşündüğü ortaya çıkmış, ayrıca Hyundai'nin de yine sporda yer almak istediği belirtilmişti.

Andretti/Cadillac'ın spora ne zaman girebileceğine dair henüz bir tarih verilmedi ancak bunun 2026'da başlayacak yeni düzenlemelerden önce olması pek olası değil.

GM'nin kendi teknik uzmanlığını ve ürünlerini kullanmaya başlamadan önce Andretti'nin başka bir üreticinin güç ünitesini kullanacağı düşünülüyor.

FIA Başkanı Sulayem Andretti'nin haberini memnuniyetle karşıladı ancak bunun kabul edilip edilmeyeceğine karar vermeden önce uzun bir değerlendirme süreci olacağını dile getirdi.

Ben Sulayem, "General Motors Cadillac ve Andretti Global gibi iki ikonik markanın spora girmeye ilgi göstermesi çok önemli." derken, "İlgi beyan süreci, FIA protokolüne uygun şekilde ele alınacak ve birkaç ay sürecek." diye ekledi.

Andretti partnership with Cadillac Photo by: Andretti Autosport