F1, Andretti ve diğer takımların ilgisine rağmen daha fazla takıma sıcak bakmıyor

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Formula 1, şu anda belki de bir yapı olarak en iyi günlerini geçiriyor ve son dönemde büyük markalar spora dahil olmaya başlamış durumda.

Taraftar sayısı günden güne artarken, tüm bunlar yeni takımları da spora çekmeye başladı. Bunun son örneği de Andretti Global'di.

F1 efsanesi Mario Andretti'nin oğlu tarafından yönetilen bu takım, F1'e girmek adına gerekli başvuruları yaparken, F1'e girmek için gereken 200 milyon dolarlık ücreti ödemeyi de kabul ettiler.

Fakat Formula 1'e girip girmeyecekleri belirsizliğini koruyor çünkü F1, daha fazla takıma pek sıcak bakmıyor gibi görünüyor.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, Sky Sports'a şöyle konuştu: "Başvuranlar arasında sadece Michael Andretti yok."

Mohammed bin Sulayem, President, FIA, Stefano Domenicali, Chairman, Formula 1 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Çok sayıda başvuru var. Belki en çok konuşulan o olabilir fakat Formula 1'in bir parçası olmak adına istekte bulunan dört ya da beşten fazla takım var."

Domenicali, F1'in FIA ile gelecek için doğru stratejiyi bulmak için görüşmede bulunacağını söyleyerek şunları ekledi: "Doğrusu bunu yapmaya pek ihtiyacımız yok çünkü dürüst olmak gerekirse Formula 1 bugün 10 takım ve sahip olduğu rekabetle oldukça sağlam durumda."

"Buna başka takımlar dahil olursa, dikkatle ele alınması gereken bazı karmaşıklıklara yol açacak."

"Bu nedenle Formula 1'i bu alanda büyütmenin, şu an için en önemli unsur olduğunu düşünmüyorum."

"Geçen yıl iki pilot ve iki takım birbirlerine karşı en tepede savaştığında, F1'e olan ilgi en üst seviyedeydi."

Alex Albon, Williams FW44, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Mick Schumacher, Haas VF-22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images