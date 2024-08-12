F1 analisti Coronel, Sainz'ı Fisichella ve Trulli'ye benzetti

Carlos Sainz, 2025 F1 sezonu için Williams’a geçerken, yarışçı ve Formula 1 analisti Tom Coronel, İspanyol pilotun asla Dünya Şampiyonası kalibresinde olmayacağına inandığını paylaştı.

Hatta Coronel, Sainz’ı Giancarlo Fisichella veya Jarno Trulli ile aynı kefeye koydu: yetenekli olan, ancak bu yeteneği iyi bir arabada gösterme şansı bulamayan yarışçılar…

Drivers' parade: Giancarlo Fisichella ve Jarno Trulli Fotoğraf: Brousseau Photo

Yarışçı ve analist Tom Coronel, Formule1.nl web sitesi için sürücü değerlendirmeleri yapıyor ve son makalesinde, Carlos Sainz'e sezon için 10 üzerinden 7.5 puan verdi.

Coronel şöyle yazdı: "Ferrari'de her şey çok kırılgan, orası biraz karışık."

"Sainz, yıl sonunda Hamilton'a yol açması gerektiğini biliyor. Bu seçimi anlıyorum, ama o birçok kişinin düşündüğünden daha iyi bir sürücü. Ve Melbourne'de bir yarış kazandı.”

"Sainz, sezonun başında Leclerc'ten belirgin şekilde daha iyiydi, sonunda ise durum tersine döndü. Ama orada perde arkasında tam olarak ne olduğunu kimse bilmiyor."

Ancak Coronel, başka bir şeyi bildiğini iddia ediyor: Carlos Sainz'in, 2015 yılında Scuderia Toro Rosso'da yarışırken Max Verstappen'in en büyük rakibi olduğunu.

"Max o zamanlar şu anki seviyesinde değildi ama aynı şey Sainz için de geçerli.”

"Benim gözümde, Sainz hakkında şöyle düşündüğünüz sürücülerden biri: ‘Asla Dünya Şampiyonu olmayacak ama olabilirdi.’ Biraz Fisichella, Trulli kalibresinde.”

"Carlos Sainz'in gerçek bir hayranıyım ama korkarım ki hiçbir zaman dünya şampiyonluğu için ciddi bir şansı olmayacak." diye ekledi.

Ancak Coronel, asıl sorunun Sainz'ın hatası olmadığını belirtiyor. Bunun yerine, Sainz'ın "iyi bir arabada olgunlaşmış" bir sürücü olduğunu, ancak böyle bir arabanın onun için mevcut olmadığını söylüyor.

"Ve o zaman kendinizi Williams’ta buluyorsunuz." diye ekliyor.

Williams, James Vowles’ın takım patronu olarak atanmasından bu yana gelişme gösterse de, takımın düzenli olarak puan alacak sonuçlar için mücadele etmeyi veya bir şampiyonluk mücadelesi vermeyi düşünmeden önce kat etmesi gereken uzun bir yol var.