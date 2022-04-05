F1, Amerika'daki TV yayın haklarından daha fazla para kazanmak istiyor

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Liberty Media, Formula 1'i satın almasının ardından Amerika'daki varlığını artırmaya çalışıyordu ve bunun meyvelerini son yapılan anlaşmalarla aldı.

Özellikle Drive to Survive, F1'in Amerika'daki popülaritesinin artmasına yardımcı olurken, Miami ve Las Vegas yarışlarıyla sporun Amerika'daki varlığının daha da kuvvetlenmesi bekleniyor.

Geçen yılki COTA yarışında F1 seyirci rekoru kırılmış ve hafta sonu boyunca 400 binden fazla kişi Austin'e gelmişti.

Liberty Media'nın bir sonraki hamlesi TV yayınları olacak gibi görünüyor. Şu anda F1'in Amerika'daki yayın haklarını ESPN elinde bulunduruyor fakat spor artık daha kârlı bir anlaşma istiyor.

CNBC'ye konuşan Liberty Media CEO'su Greg Maffei, F1'in bir sonraki yayın hakları anlaşmasından daha fazlasını kazanmak istediğini dile getirdi.

Maffei, “Bu yıl yarışları ESPN'de yayınlıyoruz ve gelecek sezon için bir yayın partneri arıyoruz. Şu anda bu konuda çok fazla ilgi var."

"ESPN, Formula 1 için harika bir partner oldu. Bu onlar için iyi bir anlaşmaydı, popülaritemiz arttı ve bu yüzden iyi para kazandılar."

"ESPN veya başka bir yayıncı olsun, yayıncı için kârlı kalmaya devam ederken, bize mevcut sözleşmeden daha fazla para kazandıracak harika bir partner bulmayı umuyoruz."

"Geçen yılki Austin yarışı, beş yıl öncesine göre yaklaşık beş kat daha fazla seyirciye sahipti ve seyirci sayısı anlamında Formula 1 tarihindeki en büyük sayıya ulaşıldı."

"Miami'de 6-8 Mayıs tarihleri ​​arasında düzenlenecek yarışın biletleri 36 saatte tükendi. Şimdi biletler ikincil pazarlara düştü ve büyük bir kârla satılıyorlar. Talep gerçekten çok yüksek." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lando Norris, McLaren MCL36, at the start Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images