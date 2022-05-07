F1 aksesuar yasağına saat de eklendi

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FIA, kazalarda ve özellikle de yangın durumunda pilotların yaralanmasını önlemek amacıyla güvenlik önlemlerini sıkılaştırıyor. Bu kapsamda tüm sürücülere, Miami GP hafta sonunda vücutlarındaki tüm aksesuarları çıkarmaları talimatı verildi.

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'a, aksesuarlarından bazılarını kolayca çıkaramayacak olmasından dolayı, bunları çıkarması için- iki yarış muafiyet verildi.

Miami'deki sıralama turları öncesinde FIA, kuralların yorumlanış şekli hakkında daha fazla açıklama yayınladı.

Bu belgede dikkat çeken detaylardan birisi, saatlerin de artık aksesuar olarak kabul edileceği ve bundan ötürü pilotların araç kullanırken saat takamayacak olmasıydı.

Yarış direktörünün etkinlik notlarında, "Saatler aksesuar olarak kabul edilecektir." ifadesi kullanıldı. Kısacası pilotlar sadece yarış kıyafetleriyle piste çıkacaklar.

Sürücülerin kuralları çiğnemesi halinde alacakları cezaya ilişkin resmi bir bilge yok fakat kaynaklar, hakemlerin olası ihlaller için bir tür "basamak sistemi" kullanacağını belirtiyorlar.

Buna göre sürücüler, kuralı ilk kez ihlal ettikleri zaman 52 bin dolar para cezası alacaklar. Tekrarlanması halinde bu ceza 265 bin dolara çıkacak. Üçüncü ihlalde pilotlara belli miktarda puan silme cezası verilecek.

Haas F1 pilotu Kevin Magnussen, bu kapsamda parmağındaki alyansı çıkarmıştı ve "250 bin euroluk bir ceza ödemek istemiyorum." açıklamasında bulundu.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team in paddock Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images