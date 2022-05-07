Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Norris: "Mercedes tüm sezon yavaş virajlarda güçlüydü" Sonraki / F1, cuma gecesi Miami pistinin asfaltında daha fazla çalışma yaptı
Formula 1 / Miami GP Haberler

F1 aksesuar yasağına saat de eklendi

FIA, Formula 1 pilotlarını aksesuar yasağına saatlerin de ekleneceği ve kuralların ihlali halinde 265 bin dolara kadar para cezası verileceği konusunda uyardı.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
F1 aksesuar yasağına saat de eklendi
Haberi dinle

FIA, kazalarda ve özellikle de  yangın durumunda pilotların yaralanmasını önlemek amacıyla güvenlik önlemlerini sıkılaştırıyor. Bu kapsamda tüm sürücülere, Miami GP hafta sonunda vücutlarındaki tüm aksesuarları çıkarmaları talimatı verildi.

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'a, aksesuarlarından bazılarını kolayca çıkaramayacak olmasından dolayı, bunları çıkarması için- iki yarış muafiyet verildi.

Miami'deki sıralama turları öncesinde FIA, kuralların yorumlanış şekli hakkında daha fazla açıklama yayınladı.

Bu belgede dikkat çeken detaylardan birisi, saatlerin de artık aksesuar olarak kabul edileceği ve bundan ötürü pilotların araç kullanırken saat takamayacak olmasıydı.

Yarış direktörünün etkinlik notlarında, "Saatler aksesuar olarak kabul edilecektir." ifadesi kullanıldı. Kısacası pilotlar sadece yarış kıyafetleriyle piste çıkacaklar.

Sürücülerin kuralları çiğnemesi halinde alacakları cezaya ilişkin resmi bir bilge yok fakat kaynaklar, hakemlerin olası ihlaller için bir tür "basamak sistemi" kullanacağını belirtiyorlar.

Buna göre sürücüler, kuralı ilk kez ihlal ettikleri zaman 52 bin dolar para cezası alacaklar. Tekrarlanması halinde bu ceza 265 bin dolara çıkacak. Üçüncü ihlalde pilotlara belli miktarda puan silme cezası verilecek.

Haas F1 pilotu Kevin Magnussen, bu kapsamda parmağındaki alyansı çıkarmıştı ve "250 bin euroluk bir ceza ödemek istemiyorum."  açıklamasında bulundu.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team in paddock

Kevin Magnussen, Haas F1 Team in paddock

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Norris: "Mercedes tüm sezon yavaş virajlarda güçlüydü"
Önceki haber

Norris: "Mercedes tüm sezon yavaş virajlarda güçlüydü"
Sonraki haber

F1, cuma gecesi Miami pistinin asfaltında daha fazla çalışma yaptı

F1, cuma gecesi Miami pistinin asfaltında daha fazla çalışma yaptı
Yorumları görüntüle
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Mercedes: "Miami hafta sonu, W13'ün 2022'de zirve mücadelesi verebileceğini işaret etti" Miami GP
Formula 1

Mercedes: "Miami hafta sonu, W13'ün 2022'de zirve mücadelesi verebileceğini işaret etti"

McLaren, Ferrari'nin taban incelemesinde FIA'nın "tamamen şeffaf" olmasını istiyor
Formula 1

McLaren, Ferrari'nin taban incelemesinde FIA'nın "tamamen şeffaf" olmasını istiyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Son Haberler

Verstappen: "Yarışta çoğu şey lastik aşınmasına bağlı olacak"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Yarışta çoğu şey lastik aşınmasına bağlı olacak"

Albon: "Cuma günkü tempoyu yakalamakta zorlandık"
Formula 1 Formula 1

Albon: "Cuma günkü tempoyu yakalamakta zorlandık"

Zhou: "Trafik yüzünden ilk bölümde elenmek sinir bozucu"
Formula 1 Formula 1

Zhou: "Trafik yüzünden ilk bölümde elenmek sinir bozucu"

Mercedes: "Miami hafta sonu, W13'ün 2022'de zirve mücadelesi verebileceğini işaret etti"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Miami hafta sonu, W13'ün 2022'de zirve mücadelesi verebileceğini işaret etti"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.