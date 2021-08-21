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Formula 1 Haberler

F1 Akademileri Nannini'yi aramış

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F2 ve F3 sürücüsü Matteo Nannini, Formula 1 akademilerinden arama aldığını söyledi.

F1 Akademileri Nannini'yi aramış

Nannini soyadı Matteo'dan önce Alessandro'yla birlikte Formula serilerine geldi ve Alessandro, 1980'lerin ikinci yarısında Formula 1'de yarıştı. İtalyan sürücü o dönem Benetton'la birlikte Japonya Grand Prix'sini kazandı ancak 1990 yılında geçirdiği helikopter kazasından sonra kolundan yaralandı ve yarış kariyerini 31 yaşında bitirmek zorunda kaldı.

Şu anda 18 yaşında olan Matteo ise hem Formula 2'de hem de Formula 3 şampiyonasında aynı anda yarışan tek sürücü ve Formula 3 serisinde galibiyetlere imza attı. Macaristan'daki son yarıştan sonra da sıralamalarda dokuzuncu sırada bulunuyor.

Genelde motor sporları konusundan oldukça zengin bir tarihe sahip olan İtalyanları, Formula'larda Antonio Giovinazzi ve Nannini dışında kimse temsil etmiyor.

Bu yüzden de, hem Arjantin hem de İtalyan çift vatandaşlığına sahip olan Nannini, Formula 1'e girmek istiyor.

''Macaristan'dan sonra, benimle ilgilenebilecek bazı F1 akademilerinden aramalar aldık ve aynı zamanda Formula'daki akademilerde hiçbir İtalyan sürücünün olmadığı için, İtalyan birini almak onlara da yardımcı olabilir.''

''F1'de Antonio F1 de ve ben de F2 ile F3'teyim. Ben tek İtalyan sürücüyüm ve çok fazla İngiliz sürücü var. Ancak tüm kartlarımı kullanıp bir koltuk bulmaya çalışacağım.''

''Tabii ki sonuçların, galibiyet kazanmanın ve şampiyonanın çok önemli olduğunu biliyorum ancak aynı zamanda iyi bir takımla olmalısınız ve çok fazla arkadaşlığınız olmalı.''

''Hayalim, İtalyan bir takım olan Ferrari'de yarışmak olurdu ancak şu ana kadar aldığım aramalar başka takımlardandı. Fakat bir İtalyan olarak kalbimde Ferrari var.''

Nannini, kuzeni Alessandro'nun eski dönemlerde kendine çok yardımcı olduğunu da ekledi.

''Yarışmaya başladığımda Alessandro bana çok yardımcı oluyordu.''

''2016'da Dünya Kart Şampiyonası'nda yarıştığımda benimle Bahreyn'e geldi. Formula 4'teki ilk testimi yaptığımda bana virajları nasıl döneceğim, Spa'daki ve Vallelunga'daki ilk yarışlarım hakkında bazı tavsiyeler veriyordu.''

''Onun şu anda yarışlara gelip desteklemesi daha zor çünkü ben genelde Salı veya Çarşamba yola çıkıyorum ve benim için işini bırakamaz.''

''Ancak her zaman babamla birlikteyim, o her zaman benimle geliyor ve bir yarışı nasıl yöneteceğimle ilgili tavsiyeler veriyor.''

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