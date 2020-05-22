F1, aero handikapı ve açık kaynak fikrini oylayacak

Son haftalarda büyük ölçüde bütçe sınırının düşürülmesine odaklanılsa da, FIA Başkanı Jean Todt öncülüğünde sporu iyileştirmek için farklı kural değişiklikleri de planlanıyor.

"Yeni Anlaşma" adı verilen bu değişiklik taslağında şasi ve motor kurallarında, sportif kurallarda ve harcama kurallarında farklılıklar yer alıyor.

Bütçe sınırı tarafında takımlar, gelecek yıl için bütçe sınırını 175 milyon dolardan 145 milyon dolara düşürme fikrini destekleyip desteklemeyeceklerine oy verecekler. Sunulan fikir, 145 milyon dolarlık bir bütçe sınırıyla başlamak ve ardından bu rakamı birkaç yıl boyunca 5'er milyon dolar düşürmek olacak.

Bütçe sınırıyla ilgili daha fazla tartışma var. Çünkü Ferrari, özellikle personeli üzerindeki etkisi nedeniyle, bütçe sınırında radikal bir azaltmaya gidilmesine karşı çıkıyor.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, son zamanlarda 145 milyon dolardan daha düşük bir bütçe sınırına karşı olduklarını belirtmişti.

The Guardian'a konuşan Binotto, "Sezon başına 145 milyon dolarlık bütçe sınırı, geçen Haziran ayında kabul ettiğimiz sınıra kıyasla zaten yeni ve zorlu bir talep."

"Özellikle insan kaynakları açısından önemli fedakarlıklar yapmadığımız takdirde bu rakamı elde edemeyiz. Eğer bu rakam daha da aşağı düşerse, yarış DNA'mız bağlamında diğer seçeneklere bakmak zorunda kalmak istemeyiz.” demişti.

McLaren gibi bazı takımlar bütçe sınırının daha da düşürülmesini istese de, sporun gelecekte takip edeceği yolda birçok takımın kabul edebileceği bir orta yolun bulunacağı düşünülüyor.

Bütçe sınırı dışında takımlar harcamaları düşürmek için farklı kural değişikliklerini de oylayacaklar. Bunun içerisinde şasi gelişimi için jeton planı da yer alıyor.

Uzun vadede aero gelişimi handikap sisteminin getirilmesi. Bu teklif hayata geçtiğinde başarısız takımlar, başarılı takımlara göre daha fazla rüzgar tüneli ve CFD gelişim süresine sahip olacaklar.

F1 daha önce ortaya atılan ağırlık handikapına pek destek vermemişti ancak aerodinamik gelişim handikapı daha doğal göründüğü için taraflardan destek görüyor. Bu tür handikap sistemleriyle takımların birbirlerine daha yakın olmaları umuluyor.

Takımlar ayrıca direksiyon mili ve pedallar gibi parçaları açık kaynak haline getirmeyi, böylece küçük takımlar için araştırma ve geliştirme harcamalarını düşürmeyi planlıyor.

Tüm bu fikirler, bugün ilerleyen saatlerinde internet üzerinden oylanacak. Bu önlemlerin bu sene ve sonrasında hayata geçmesi için tüm taraflardan onay alması gerekiyor.

Ancak FIA, son dönemde aldığı yeni haklar kapsamında şampiyonanın geleceğini sağlama almak için çoğunluğun onay vermesi halinde değişiklikleri kabul etme hakkına sahip durumda.