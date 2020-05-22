Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
175 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
188 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

F1, aero handikapı ve açık kaynak fikrini oylayacak

paylaşım
yorumlar
F1, aero handikapı ve açık kaynak fikrini oylayacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 May 2020 11:09

Formula 1, sporun geleceğini garanti altına alabilmek için bugünün ilerleyen saatlerinde aerodinamik gelişim handikapı ve 3. parti parça kullanımı gibi radikal kural değişikliklerini oylayacak.

Son haftalarda büyük ölçüde bütçe sınırının düşürülmesine odaklanılsa da, FIA Başkanı Jean Todt öncülüğünde sporu iyileştirmek için farklı kural değişiklikleri de planlanıyor.

"Yeni Anlaşma" adı verilen bu değişiklik taslağında şasi ve motor kurallarında, sportif kurallarda ve harcama kurallarında farklılıklar yer alıyor.

Bütçe sınırı tarafında takımlar, gelecek yıl için bütçe sınırını  175 milyon dolardan 145 milyon dolara düşürme fikrini destekleyip desteklemeyeceklerine oy verecekler. Sunulan fikir, 145 milyon dolarlık bir bütçe sınırıyla başlamak ve ardından bu rakamı birkaç yıl boyunca 5'er milyon dolar düşürmek olacak.

Bütçe sınırıyla ilgili daha fazla tartışma var. Çünkü Ferrari, özellikle personeli üzerindeki etkisi nedeniyle, bütçe sınırında radikal bir azaltmaya gidilmesine karşı çıkıyor.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, son zamanlarda 145 milyon dolardan daha düşük bir bütçe sınırına karşı olduklarını belirtmişti.

The Guardian'a konuşan Binotto, "Sezon başına 145 milyon dolarlık bütçe sınırı, geçen Haziran ayında kabul ettiğimiz sınıra kıyasla zaten yeni ve zorlu bir talep."

"Özellikle insan kaynakları açısından önemli fedakarlıklar yapmadığımız takdirde bu rakamı elde edemeyiz. Eğer bu rakam daha da aşağı düşerse, yarış DNA'mız bağlamında diğer seçeneklere bakmak zorunda kalmak istemeyiz.” demişti.

McLaren gibi bazı takımlar bütçe sınırının daha da düşürülmesini istese de, sporun gelecekte takip edeceği yolda birçok takımın kabul edebileceği bir orta yolun bulunacağı düşünülüyor.

Bütçe sınırı dışında takımlar harcamaları düşürmek için farklı kural değişikliklerini de oylayacaklar. Bunun içerisinde şasi gelişimi için jeton planı da yer alıyor.

Uzun vadede aero gelişimi handikap sisteminin getirilmesi. Bu teklif hayata geçtiğinde başarısız takımlar, başarılı takımlara göre daha fazla rüzgar tüneli ve CFD gelişim süresine sahip olacaklar.

F1 daha önce ortaya atılan ağırlık handikapına pek destek vermemişti ancak aerodinamik gelişim handikapı daha doğal göründüğü için taraflardan destek görüyor. Bu tür handikap sistemleriyle takımların birbirlerine daha yakın olmaları umuluyor.

Takımlar ayrıca direksiyon mili ve pedallar gibi parçaları açık kaynak haline getirmeyi, böylece küçük takımlar için araştırma ve geliştirme harcamalarını düşürmeyi planlıyor.

Tüm bu fikirler, bugün ilerleyen saatlerinde internet üzerinden oylanacak. Bu önlemlerin bu sene ve sonrasında hayata geçmesi için tüm taraflardan onay alması gerekiyor.

Ancak FIA, son dönemde aldığı yeni haklar kapsamında şampiyonanın geleceğini sağlama almak için çoğunluğun onay vermesi halinde değişiklikleri kabul etme hakkına sahip durumda.

Sonraki haber
Todt, Vettel'in neden Schumacher'in başarılarını tekrarlayamadığını anlattı

Önceki haber

Todt, Vettel'in neden Schumacher'in başarılarını tekrarlayamadığını anlattı

Sonraki haber

Silverstone yarışından vazgeçen F1, Macaristan'ı öne çekebilir!

Silverstone yarışından vazgeçen F1, Macaristan'ı öne çekebilir!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Todt, Vettel'in neden Schumacher'in başarılarını tekrarlayamadığını anlattı

1s
2
Formula 1

Domenicali: "Vettel neden dört kez dünya şampiyonu olduğunu göstermek zorunda kalacak"

3
Formula 1

Marko: "Hamilton-Vettel kadrosu 'sansasyonel' olur"

2s
4
Formula 1

Silverstone yarışından vazgeçen F1, Macaristan'ı öne çekebilir!

25dk
5
Formula 1

F1, aero handikapı ve açık kaynak fikrini oylayacak

1s

Son Videolar

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1
15dk

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı

Son Haberler

Silverstone yarışından vazgeçen F1, Macaristan'ı öne çekebilir!
F1

Silverstone yarışından vazgeçen F1, Macaristan'ı öne çekebilir!

F1, aero handikapı ve açık kaynak fikrini oylayacak
F1

F1, aero handikapı ve açık kaynak fikrini oylayacak

Todt, Vettel'in neden Schumacher'in başarılarını tekrarlayamadığını anlattı
F1

Todt, Vettel'in neden Schumacher'in başarılarını tekrarlayamadığını anlattı

Marko: "Hamilton-Vettel kadrosu 'sansasyonel' olur"
F1

Marko: "Hamilton-Vettel kadrosu 'sansasyonel' olur"

Heidfeld: "Mick Schumacher, 2020'nin ortasında F1'e girebilir"
F1

Heidfeld: "Mick Schumacher, 2020'nin ortasında F1'e girebilir"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.